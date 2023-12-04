وفاة سائح أراد تجربة "أعلى قفزة في العالم" في هذا البلد... حدث ما لم يكن في الحسبان!

لقي سائح في الصين حتفه في حادثٍ مروع أثناء قيامه بـ"أعلى قفزة بنجي" في العالم.

ونُقل السائح، الّذي لم يتم الكشف عن هويته ويبلغ من العمر 56 عاما، إلى مستشفى كوندي إس جانواريو في ماكاو، الصين، بعد القفز من برج ماكاو بعد ظهر يوم الأحد.

وقال المسؤولون إن الرجل عانى من ضيق في التنفس وانتهى به المطاف بفقدان الوعي بعد وقت قصير من القفز على ارتفاع 764 قدمًا.

ووجد المسعفون أنه لم يكن يتنفس وكانت نبضات قلبه قد توقفت عندما وصلوا إلى مكان الحادث. وتم إعلان وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وتقول شركة Skypark by AJ Hackett، الّتي تدير القفز بالحبال والأنشطة الأخرى في برج ماكاو، على موقعها على الإنترنت إن الزبائن الذين يدفعون ثمن التجربة يجب أن يكشفوا للموظفين عن أي حالة طبية يعانون منها قبل المشاركة في أي من أنشطتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائح لم يتعرض لأي إصابات خارجية في جسده.

وتقول الشركة إنها نفذت أكثر من أربعة ملايين قفزة ناجحة في جميع أنحاء العالم، وتقول إن لديها "سجل سلامة مثاليًا"، مضيفة: "نحن نسعى جاهدين لتحقيق مستوى عالٍ من السلامة لعملائنا وطاقمنا".