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أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
منوعات
2023-12-04 | 08:12
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أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
كشف مضيف طيران عن الأسباب التي تجعل المسافرين لا يشربون القهوة على متن الطائرة أبدًا، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وردًا على سؤال على موقع Reddit يسأل عن "الأسرار الصغيرة القذرة" لطاقم الطائرة، قال التيكتوكر، الذي يستخدم اسم كيفن عبر الإنترنت، إنه يعتقد أن قهوة الطائرات "مثيرة للاشمئزاز".
وقال في مقطع فيديو حصد أكثر من 164 ألف مشاهدة: "حقيقة أن الخزانات نادراً ما يتم تنظيفها أثناء وجود المياه، وهذا الأمر يجب أن يكون أقل ما يقلقك، بالنسبة لي، ما يقلقني هو الطريقة التي ينظف فيها المضيفون أواني القهوة... هم يقومون بإلقاء القهوة في المرحاض، ويقتربون قليلاً من الوعاء لتوفير الراحة لهم."
وتابع: "أتخيل أن هناك نوعًا من الجزيئات والبكتيريا وأي شيء يعود مباشرة إلى وعاء القهوة، والذي يتم وضعه مرة أخرى في ماكينة صنع القهوة".
وقال مازحاً، ما لم تكن الطائرة عبارة عن آلة نسبرسو، فلن يطلب كوباً من القهوة أبداً.
كما كشف أيضًا عن أسرار أخرى على متن الطائرة، قائلًا إن جيوب المقعد الخلفي للطائرات نادرًا ما يتم تطهيرها، وقد "وجد الكثير من الأشياء المثيرة للاشمئزاز" فيها: الحفاضات والأغلفة والمناديل المستعملة وخصلات الشعر.
واعترف أيضًا أنه عندما يشعر المضيفون بالملل، فإنهم يقومون بالبحث عن الركاب عبر محرك البحث غوغل.
وفي التعليقات، وجد المشككون في القهوة على متن الطائرات عزاءهم في اختيارهم لمشروب الزنجبيل في الهواء، حتى أن بعضهم أوصى بتجنب إضافة الثلج إلى مشروباتك إذا كان ذلك ممكنًا.
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