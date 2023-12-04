الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 11 متسلقًا في ثوران بركاني... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-04 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل 11 متسلقًا في ثوران بركاني... وهذه التفاصيل!
مقتل 11 متسلقًا في ثوران بركاني... وهذه التفاصيل!
عثر على جثة 11 متنزه بالقرب من فوهة بركان جبل مارابي في إندونيسيا بعد ثورانه في نهاية الأسبوع، حسبما قال رجال الإنقاذ.
ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين وتم تعليق البحث يوم الاثنين بعد ثوران بركان آخر.
وكان هناك 75 من المتنزهين في المنطقة خلال الثوران الرئيسي يوم الأحد، لكن تم إجلاء معظمهم بسلام.
وقذف مارابي سحابة من الرماد بطول 3 كيلومترات (9800 قدم) في الهواء، مما أدى إلى تعتيم السماء وتغطية القرى المحيطة بالرماد.
إنه من بين البراكين الأكثر نشاطًا في إندونيسيا البالغ عددها 127 براكين، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المتنزهين. أعيد فتح بعض المسارات في يونيو الماضي فقط بسبب ثوران الرماد من يناير إلى فبراير. وحدث ثوران بركان مارابي الأكثر دموية في عام 1979، عندما توفي 60 شخصًا.
وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص بالقرب من الحفرة يوم الاثنين قبل تعليق البحث. وقال عبد الملك، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانج، إنهما كانا "ضعيفين وكانا مصابين ببعض الحروق".
وتم إجلاء 49 متسلقًا من المنطقة في وقت سابق من اليوم، وأصيب العديد منهم أيضًا بحروق.
ولم تكشف السلطات على الفور عن هويات المتنزهين.
وأظهرت لقطات فيديو لثوران البركان يوم الأحد سحابة ضخمة من الرماد البركاني منتشرة على نطاق واسع في السماء، والسيارات والطرق مغطاة بالرماد.
وتناوب عمال الإنقاذ على حمل القتلى والجرحى عبر تضاريس الجبل الوعرة، ثم نقلهم إلى سيارات الإسعاف المنتظرة مع إطلاق صفارات الإنذار.
وقال رودي رينالدي، رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في غرب سومطرة: "أصيب البعض بحروق بسبب الحرارة الشديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
متسلقًا
ثوران
بركاني...
التفاصيل!
التالي
اتصال استدعى الشرطة الى مسرح الجريمة... طعنات قاتلة ونيران ورصاص والضحايا بالجملة من عائلة واحدة!
الموضة السريعة.. fast pollution
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-28
مقتل طالب بعد حدوث مشاجرة جماعية في إحدى المدارس وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-11-28
مقتل طالب بعد حدوث مشاجرة جماعية في إحدى المدارس وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-07
إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-07
إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
10:19
العثور على جثة طفل مخطوف من قبل والده في هذا البلد...وهذه التفاصيل!
منوعات
10:19
العثور على جثة طفل مخطوف من قبل والده في هذا البلد...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
02:10
اذا كنت تشعر بالتوتر عانق بقرة... وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
02:10
اذا كنت تشعر بالتوتر عانق بقرة... وهذه التفاصيل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:52
إلى أصحاب الحيوانات الأليفة... انتبهوا من زينة الميلاد في المنزل!
منوعات
10:52
إلى أصحاب الحيوانات الأليفة... انتبهوا من زينة الميلاد في المنزل!
0
منوعات
10:19
العثور على جثة طفل مخطوف من قبل والده في هذا البلد...وهذه التفاصيل!
منوعات
10:19
العثور على جثة طفل مخطوف من قبل والده في هذا البلد...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
09:37
توفي زوجها الشرطي بعد 4 أسابيع على زواجهما... هكذا وجدت الحب من جديد!
منوعات
09:37
توفي زوجها الشرطي بعد 4 أسابيع على زواجهما... هكذا وجدت الحب من جديد!
0
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
0
منوعات
2023-09-11
" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها! (صورة)
منوعات
2023-09-11
" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها! (صورة)
0
صحة وتغذية
11:24
ثورة في المجال الطبي... علاج سريع لسرطان البروستات وبأقل آثار جانبية: إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
11:24
ثورة في المجال الطبي... علاج سريع لسرطان البروستات وبأقل آثار جانبية: إليكم التفاصيل!
0
فنّ
2023-11-25
زينة مكي تطلّ من الكويت... "رسالة إلى حبّ حياتي"
فنّ
2023-11-25
زينة مكي تطلّ من الكويت... "رسالة إلى حبّ حياتي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر
أخبار دولية
08:20
إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
08:11
مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
سلطنة عمان تطلق حملة إزالة شباك الصيد لحماية الشعاب المرجانية في إحدى المحميات
تقارير نشرة الاخبار
08:08
سلطنة عمان تطلق حملة إزالة شباك الصيد لحماية الشعاب المرجانية في إحدى المحميات
0
أخبار دولية
08:07
معاناة سكان غزة تتواصل..
أخبار دولية
08:07
معاناة سكان غزة تتواصل..
0
أخبار دولية
08:00
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية
أخبار دولية
08:00
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية
0
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الاسرائيلي: سنلجأ الى الحل العسكري في حال عدم تنفيذ حزب الله القرار 1701
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الاسرائيلي: سنلجأ الى الحل العسكري في حال عدم تنفيذ حزب الله القرار 1701
0
أخبار دولية
07:16
محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات
أخبار دولية
07:16
محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات
0
أخبار دولية
07:14
الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
07:14
الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي
0
أخبار لبنان
06:56
توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل
أخبار لبنان
06:56
توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
2
اخبار البرامج
15:20
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
اخبار البرامج
15:20
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
3
فنّ
03:29
حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور
فنّ
03:29
حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور
4
خبر كاذب
03:54
مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟
خبر كاذب
03:54
مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟
5
فنّ
03:33
ناريغ يقتحم مقابلة نادين نسيب نجيم بطلب من المذيعة: زفافنا قريب جداً! (فيديو)
فنّ
03:33
ناريغ يقتحم مقابلة نادين نسيب نجيم بطلب من المذيعة: زفافنا قريب جداً! (فيديو)
6
أخبار دولية
14:58
في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين
أخبار دولية
14:58
في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين
7
آخر الأخبار
14:34
الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل
آخر الأخبار
14:34
الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل
8
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More