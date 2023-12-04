مقتل 11 متسلقًا في ثوران بركاني... وهذه التفاصيل!

مقتل 11 متسلقًا في ثوران بركاني... وهذه التفاصيل!



عثر على جثة 11 متنزه بالقرب من فوهة بركان جبل مارابي في إندونيسيا بعد ثورانه في نهاية الأسبوع، حسبما قال رجال الإنقاذ.



ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين وتم تعليق البحث يوم الاثنين بعد ثوران بركان آخر.



وكان هناك 75 من المتنزهين في المنطقة خلال الثوران الرئيسي يوم الأحد، لكن تم إجلاء معظمهم بسلام.



وقذف مارابي سحابة من الرماد بطول 3 كيلومترات (9800 قدم) في الهواء، مما أدى إلى تعتيم السماء وتغطية القرى المحيطة بالرماد.



إنه من بين البراكين الأكثر نشاطًا في إندونيسيا البالغ عددها 127 براكين، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المتنزهين. أعيد فتح بعض المسارات في يونيو الماضي فقط بسبب ثوران الرماد من يناير إلى فبراير. وحدث ثوران بركان مارابي الأكثر دموية في عام 1979، عندما توفي 60 شخصًا.



وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص بالقرب من الحفرة يوم الاثنين قبل تعليق البحث. وقال عبد الملك، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانج، إنهما كانا "ضعيفين وكانا مصابين ببعض الحروق".



وتم إجلاء 49 متسلقًا من المنطقة في وقت سابق من اليوم، وأصيب العديد منهم أيضًا بحروق.



ولم تكشف السلطات على الفور عن هويات المتنزهين.



وأظهرت لقطات فيديو لثوران البركان يوم الأحد سحابة ضخمة من الرماد البركاني منتشرة على نطاق واسع في السماء، والسيارات والطرق مغطاة بالرماد.



وتناوب عمال الإنقاذ على حمل القتلى والجرحى عبر تضاريس الجبل الوعرة، ثم نقلهم إلى سيارات الإسعاف المنتظرة مع إطلاق صفارات الإنذار.



وقال رودي رينالدي، رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في غرب سومطرة: "أصيب البعض بحروق بسبب الحرارة الشديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى".