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توفي زوجها الشرطي بعد 4 أسابيع على زواجهما... هكذا وجدت الحب من جديد!
منوعات
2023-12-04 | 09:37
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توفي زوجها الشرطي بعد 4 أسابيع على زواجهما... هكذا وجدت الحب من جديد!
توفي زوجها الشرطي بعد 4 أسابيع على زواجهما... هكذا وجدت الحب من جديد!
بعد مرور أربع سنوات على وفاة أندرو هاربر المأساوية، وجدت أرملته الحب من جديد مع شرطي، وفق موقع
"ذا صن"
.
وكانت ليزي البالغة 32 عاماً، قد فقدت زوجها بشكل مدمر أثناء أداء واجبه كضابط شرطة خلال عملية سطو، بعد أربعة أسابيع فقط من زواجهما.
وتم جرّ أندرو، الذي كان يبلغ من العمر 28 عامًا في ذلك الوقت، خلف شاحنة بسرعة 60 ميلاً في الساعة، لأكثر من ميل، عندما حاول منع ثلاثة مراهقين من سرقة دراجة رباعية، فتمزقت ملابسه ودرعه الواقي من الرصاص في المملكة المتحدة.
وعانى أندرو من إصابات كارثية أدت إلى وفاته، وتم سجن المراهقين الثلاثة لمدة 42 عامًا.
وفي محاولة لمحاولة تجاوز حالة الحزن، دخلت الأرملة ليزي منذ ذلك الحين في علاقة جديدة.
وبعد أن التقت بأندرو في سن السادسة عشرة، قالت ليزي إن الموعد الأول الذي ذهبت إليه مع شريكها الجديد كان يبدو غريبًا، لكنها كانت بحاجة إلى القيام بهذه القفزة.
وقالت ليزي، إن كون شريكها الجديد شرطي كذلك، هذا يجعل من السهل عليه فهم محنتها المأساوية.
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