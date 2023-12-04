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العثور على جثة طفل مخطوف من قبل والده في هذا البلد...وهذه التفاصيل!

العثور على جثة طفل مخطوف من قبل والده في هذا البلد...وهذه التفاصيل!







وعُثر على زيكي غريغوري البالغ من العمر 10 أشهر، بعد أن تم الإبلاغ عن رجل عاري يدلي بتصريحات غريبة في كيس نوم على جانب الطريق، وفق موقع



وتم التعرف على الرجل العاري على أنه جيريمي ألبرت بيست، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي كان مطلوبًا بسبب قتل زوجته كالي جين راندال، البالغة من العمر 38 عامًا، حيث عُثر على جثتها داخل منزلها، وكان زوجها قد هرب مع طفلهما.



ويُذكر أنه تم تسليم الأب إلى المستشفى بسبب مخاوف طبية وعقلية، قبل أن يتم إخراجه، ووضعه في السجن لحين إصدار الحكم. ولم يتم ذكر تفاصيل كيفية وفاة الرضيع.



تم العثور على جثة طفل مختطف في الولايات المتحدة في منطقة حرجية، كما شوهد والده، المشتبه به في قتل والدة الطفل، عارياً في مكان قريب.وعُثر على زيكي غريغوري البالغ من العمر 10 أشهر، بعد أن تم الإبلاغ عن رجل عاري يدلي بتصريحات غريبة في كيس نوم على جانب الطريق، وفق موقع "فوكس نيوز" وتم التعرف على الرجل العاري على أنه جيريمي ألبرت بيست، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي كان مطلوبًا بسبب قتل زوجته كالي جين راندال، البالغة من العمر 38 عامًا، حيث عُثر على جثتها داخل منزلها، وكان زوجها قد هرب مع طفلهما.ويُذكر أنه تم تسليم الأب إلى المستشفى بسبب مخاوف طبية وعقلية، قبل أن يتم إخراجه، ووضعه في السجن لحين إصدار الحكم. ولم يتم ذكر تفاصيل كيفية وفاة الرضيع.