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إلى أصحاب الحيوانات الأليفة... انتبهوا من زينة الميلاد في المنزل!
منوعات
2023-12-04 | 10:52
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إلى أصحاب الحيوانات الأليفة... انتبهوا من زينة الميلاد في المنزل!
في كل عام، يقوم الناس بتزيين منازلهم احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، سواءً كانت الأشجار الميلادية أو زينتها أو أكاليل الزهور الطبيعية.
ومع ذلك، يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة أن يكونوا على دراية بأن بعض الزينة الاحتفالية قد تكون قاتلة لكلبهم أو قطتهم.
لحسن الحظ، قام الخبراء البيطريون بتجميع قائمة بأكثر زينة عيد الميلاد شيوعًا والتي يمكن أن تسبب رد فعل سلبيًا للحيوانات الأليفة.
-أشجار عيد الميلاد:
على الرغم من أن معظم الأشجار الحية تُعتبر غير سامة للكلاب، إلا أن سقوط أوراقها (كالإبر) منها قد يُشكّل مشكلة كبيرة للحيوان الأليف. ويمكن لهذه الأوراق أن تدخل في أقدام الحيوانات أو في فمها وتتسبب في اضطراب المعدة إذا تم هضمها بكميات كبيرة.
وبدلاً من ذلك، يوصي الخبراء بشراء شجرة مزيفة.
-الثلج المزيف:
يمكن لبعض أشجار عيد الميلاد الّتي يتم تزيينها بالثلج الاصطناعي أن يحتوي على بعض المكونات السامة للحيوانات الأليفة.
-زينة صالحة للأكل:
بينما يحب الأطفال الصغار رؤية قطع الشوكولاتة المعلقة على شجرة الميلاد، إلا أنها قد تشكل خطورة على صحة الحيوانات الأليفة. ولمنع الكلب أو القطة من تناولها، يمكنكم تعليقها بعيدًا عن متناولها في أعلى الشجرة.
-الزينة الطبيعية:
تحتوي بعض النباتات لمخصصة للزينة على مادة سامة، ولكن إذا تم تناولها، فقد يعاني الحيوان الأليف من اضطراب في المعدة.
وأضاف الخبراء: "كن حذرًا مع بعض نباتات الأعياد الّتي يمكن أن تسبب درجات متفاوتة من اضطراب المعدة إذا أكلها كلب فضولي".
-الزينة الزجاجية:
يمكن أن تشكل الزينة الزجاجية الجميلة خطرًا كبيرًا إذا انكسرت أو تحطمت بسبب السقوط من الشجرة. وبالتالي، فقد يكون تناول أي قطع مكسورة مؤلمًا وخطيرًا للحيوان الأليف.
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