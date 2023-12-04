"لم يعرفا الفرق بين التنفس والنزيف"... وفاة مسنة في دار رعاية والعائق اللغة!

أصدر أحد كبار الأطباء الشرعيين في إنجلترا تحذيرًا بشأن عدم قدرة موظفي الصحة الأجانب على التحدث باللغة الإنجليزية، بعد سماعه في جلسة محاكمة عن كيفية عدم معرفة الفرق بين "النزيف" و "التنفس" لدى مقدمي الرعاية اثناء اعتنائهم بامرأة مسنة.

وتوفيت باربرا ريميل، 91 عامًا، التي عانت من الخرف، بعد أن حوصرت في مصعد سلم ميكانيكي، وذلك بعد سقوطها في دار الرعاية التي كانت تعيش فيها مع عدم تمكن الموظفين من تحريرها، حسبما ورد في التحقيق.

ووجد التقرير أن اثنين من مقدمي الرعاية لها، أحدهما روماني والآخر هندي، لم يتمكنا من شرح ما حدث لها لخدمات الطوارئ، ولم يفهما الفرق بين أن تكون مريضتهما "على قيد الحياة" أو "في حالة تأهب".

وقال الطبيب الشرعي إن افتقار الموظفين إلى فهم اللغة الإنجليزية "أعاق بشدة" استجابة معالج المكالمات وجعل التقييم "الهادف" لحالتها "مستحيلًا".

بعد المكالمة، تم تصنيف حالة السيدة ريميل على أنها "خطيرة" بدلاً من أن تتطلب استجابة "فورية"، وعندما وصل المسعفون إلى دار الرعاية كانت قد توفيت.