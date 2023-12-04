الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تناول التوت البري خلال نزهة مع والده.. مأساة يعيشها مراهق وهذه النتيجة!
منوعات
2023-12-04 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تناول التوت البري خلال نزهة مع والده.. مأساة يعيشها مراهق وهذه النتيجة!
توفي مراهق في بريطانيا بعد قيامه بنزهته اليومية مع والده، وذلك بسبب تناوله التوت البري في الطريق ما أدّى إلى تعرّضه للتسمم.
ووفق موقع "
ذا صن
"، تم العثور على بن كوران نيكولز، 14 عاماً، الذي كان يعاني من مرض التوحد، ملقى في المنزل في الليلة عينها حيث شعر بالألم في جسده.
ورغم نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج، إلا أن بن توفي بسبب قصور في القلب (أو فشل القلب).
وقد أدت وفاته إلى تحذير الطبيب الشرعي من مخاطر نبتة "طقسوس توتي" الشبيهة بالتوت.
وكان بن قد انتقل للتو من أستراليا إلى مانشستر في بريطانيا عندما ذهب في نزهة يومية مع والده، في 18 أيلول من العام الفائت.
وكان المراهق يحب تسلق الأشجار، لكن والده لم يكن على علم بخطر "الطقسوس" ولم تكن هناك علامات تحذيرية. وأكدت اختبارات السموم أن تسمم الطقسوس هو سبب وفاته المباشر.
بعد وقوع المأساة، ناقش مسؤولو الصحة والمجلس في بريطانيا وضع لافتات في الحديقة لكنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى قيام أشخاص بالانتحار بتناول توت الطقسوس.
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
مراهق
توحد
تسمم
توت بري
بريطانيا
نزهة
والده
تناول
طعام
شعور
ألم
مستشفى.
التالي
لصوص يسرقون أشجار عيد الميلاد...وهذه هي الحادثة التي حصلت مع أحد أصحاب المتاجر!
اذا كنت تشعر بالتوتر عانق بقرة... وهذه التفاصيل! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-11-17
هل يمكن أن تنفجر معدتك حقًا بسبب الإفراط في تناول الطعام؟!
صحة وتغذية
2023-11-17
هل يمكن أن تنفجر معدتك حقًا بسبب الإفراط في تناول الطعام؟!
0
منوعات
2023-11-08
شركة عالمية تؤكد إصابة شخص بالتسمم بعد تناول أحد مشروباتها الغازية... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-08
شركة عالمية تؤكد إصابة شخص بالتسمم بعد تناول أحد مشروباتها الغازية... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-06
لن تصدقوا كم كان عمره عندما ولد ابنه الأصغر... ذكريات مؤثرة في ذكرى وفاة "أكبر أب في بريطانيا"! (صور)
منوعات
2023-11-06
لن تصدقوا كم كان عمره عندما ولد ابنه الأصغر... ذكريات مؤثرة في ذكرى وفاة "أكبر أب في بريطانيا"! (صور)
0
منوعات
2023-10-30
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
منوعات
2023-10-30
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:33
انفجار منزل خلال محاولة تقديم مذكرة تفتيش... وفيديو يوثّق المشهد المرعب!
منوعات
03:33
انفجار منزل خلال محاولة تقديم مذكرة تفتيش... وفيديو يوثّق المشهد المرعب!
0
منوعات
03:20
عضتها سمكة قرش.. مقتل امرأة أربعينية بطريقة مروعة وهذه التفاصيل!
منوعات
03:20
عضتها سمكة قرش.. مقتل امرأة أربعينية بطريقة مروعة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
02:44
توقيف مدير جامعة "سيانس بو باريس" في قضية عنف منزلي ثم تخليته
منوعات
02:44
توقيف مدير جامعة "سيانس بو باريس" في قضية عنف منزلي ثم تخليته
0
منوعات
15:21
سيدة تعيش كابوساً... اكتشفت أن حبيبها يواعد صديقة أمها المقربة بهذه الطريقة!
منوعات
15:21
سيدة تعيش كابوساً... اكتشفت أن حبيبها يواعد صديقة أمها المقربة بهذه الطريقة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-11-03
سفارات الغرب تنتقل من التهديد إلى القبول بالأمر الواقع (الاخبار)
صحف اليوم
2023-11-03
سفارات الغرب تنتقل من التهديد إلى القبول بالأمر الواقع (الاخبار)
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
0
فنّ
2023-12-02
معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)
فنّ
2023-12-02
معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-03
باستخدام الذكاء الاصطناعي... أسترازينيكا تطور تطور عقاراً لمكافحة السرطان!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-03
باستخدام الذكاء الاصطناعي... أسترازينيكا تطور تطور عقاراً لمكافحة السرطان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:51
أيمن شناعة للـLBCI: "طلائع طوفان الأقصى" هي إطار شعبي فلسطيني يتبع لـ"حماس"
أخبار لبنان
03:51
أيمن شناعة للـLBCI: "طلائع طوفان الأقصى" هي إطار شعبي فلسطيني يتبع لـ"حماس"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
16:58
مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لهذه الاسباب كرة القدم الانكليزية هي الاجمل
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لهذه الاسباب كرة القدم الانكليزية هي الاجمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة في لبنان ضروري للانتقال الى انبعاثات اقل فمن أين نأتي به؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة في لبنان ضروري للانتقال الى انبعاثات اقل فمن أين نأتي به؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كيف بدت أسواق بيروت في افتتاح موسم الأعياد السحري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كيف بدت أسواق بيروت في افتتاح موسم الأعياد السحري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لبنان وتوتال يتفاوضان على تلزيم البلوكين ٨ و١٠
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لبنان وتوتال يتفاوضان على تلزيم البلوكين ٨ و١٠
0
أخبار لبنان
13:36
في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور
أخبار لبنان
13:36
في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أين سيتخذ قرار تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أين سيتخذ قرار تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ابن رميش سمير... قصة صمود
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ابن رميش سمير... قصة صمود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
2
منوعات
05:39
ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟
منوعات
05:39
ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟
3
فنّ
04:48
أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!
فنّ
04:48
أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
منوعات
05:53
حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
منوعات
05:53
حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
6
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
7
منوعات
04:42
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
منوعات
04:42
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
8
منوعات
04:45
طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)
منوعات
04:45
طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More