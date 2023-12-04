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تناول التوت البري خلال نزهة مع والده.. مأساة يعيشها مراهق وهذه النتيجة!

منوعات
2023-12-04 | 15:00
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تناول التوت البري خلال نزهة مع والده.. مأساة يعيشها مراهق وهذه النتيجة!
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تناول التوت البري خلال نزهة مع والده.. مأساة يعيشها مراهق وهذه النتيجة!

توفي مراهق في بريطانيا بعد قيامه بنزهته اليومية مع والده، وذلك بسبب تناوله التوت البري في الطريق ما أدّى إلى تعرّضه للتسمم.
 
ووفق موقع "ذا صن"، تم العثور على بن كوران نيكولز، 14 عاماً، الذي كان يعاني من مرض التوحد، ملقى في المنزل في الليلة عينها حيث شعر بالألم في جسده.
 
ورغم نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج، إلا أن بن توفي بسبب قصور في القلب (أو فشل القلب).
 
وقد أدت وفاته إلى تحذير الطبيب الشرعي من مخاطر نبتة "طقسوس توتي" الشبيهة بالتوت.
 
وكان بن قد انتقل للتو من أستراليا إلى مانشستر في بريطانيا عندما ذهب في نزهة يومية مع والده، في 18 أيلول من العام الفائت.
 
وكان المراهق يحب تسلق الأشجار، لكن والده لم يكن على علم بخطر "الطقسوس" ولم تكن هناك علامات تحذيرية. وأكدت اختبارات السموم أن تسمم الطقسوس هو سبب وفاته المباشر.
 
بعد وقوع المأساة، ناقش مسؤولو الصحة والمجلس في بريطانيا وضع لافتات في الحديقة لكنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى قيام أشخاص بالانتحار بتناول توت الطقسوس.

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