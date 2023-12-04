سيدة تعيش كابوساً... اكتشفت أن حبيبها يواعد صديقة أمها المقربة بهذه الطريقة!

كشفت سيدة مفجوعة لموقع " ذا صن " البريطاني أن حبيبها السابق كان يواعدها فقط "لممارسة الجنس"، وكان يخونها طوال الوقت مع صديقة والدتها.

وأوضحت السيدة، الّتي لم يتم الكشف عن هويتها، أن أسوأ ما في الأمر هو أنه أقنع صديقة والدتها بأنها كذبت بشأن علاقتهما.

وقالت: "أمي لا تريد أن تتدخل في الأمر فقرت أن تبتعد عن الموضوع. والآن يتم وصفي بالكاذبة وأشعر بالإحباط الشديد".

وتابعت السيدة المجهولة قصتها قائلةً: "عمري 29 عامًا وحبيبي السابق يبلغ من العمر 40 عامًا. لقد ابتعدت عن المنزل منذ سنوات ولكني كنت أخطط للعودة في عيد الميلاد. الآن أنا أخشى ذلك".

وروت القصة كاملةً وجاء فيها: "تواعدنا أنا وحبيبي السابق لمدة ستة أشهر. لقد كان رائعا في البداية. كان يزورني بانتظام في المدينة التي أعيش فيها الآن وكنا نقضي ليالي صاخبة في الخارج. ولكن سرعان ما أصبحت الأمور سامة. بدأ يخذلني، ويؤجل لقاءاتنا في اللحظة الأخيرة".

وتابعت: "ذات ليلة حاول فرض نفسه عليّ، فقررت أن أنهي علاقتنا. بعد فترة وجيزة، علمت أنه كان يراقبني طوال الوقت. ولم يكن يقبل أن أنشر صورًا له، والآن أصبحت أفهم السبب".

وأضافت: "في إحدى عطلات نهاية الأسبوع عندما عدت إلى المنزل، عرضت على أمي صورته. عندها، اعترفت لي بأنه حبيب صديقتها. بعد ذلك اتصلت بي صديقتها مطالبةً بإثبات علاقتنا. لقد أرسلت لها صورًا ورسائل نصية لكنها لم تصدقني".

وختمت السيدة بالقول: "يبدو أنهما سيتزوجان وهناك حديث عن إنجابهما الأطفال... ماذا يجب أن أفعل؟".