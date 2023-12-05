أطباء يستخرجون فرشاة أسنان من حلق شابة... اختنقت بالطعام وهذا ما فعلته بمفردها!

ابتلعت شابة عشرينية فرشاة أسنانها بالكامل بعد استخدامها لإخراج قطعة من الطعام كانت عالقة في حلقها.

وادعت هيزيا، 21 عاما، وهي شابة اسبانية من غالداكاو، أنها كانت تأكل الديك الرومي في 29 تشرين الثاني عندما بدأت تختنق بسبب قطعة طعام.

وكانت خطوتها الأولى وهي تلهث لالتقاط أنفاسها، الإمساك بفرشاة أسنانها لمحاولة إخراج الديك الرومي من حلقها، لكنها تمادت وابتلعت الأداة التي يبلغ قطرها 8 بوصات.

وأوضحت هيزيا أنها اضطرت إلى "التصرف بسرعة لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر للمساعدة".

وقالت: "لم يتمكن والدي من مساعدتي لأنه على كرسي متحرك بسبب تمزق في وتر العرقوب، لذلك قررت أن أساعد نفسي باستخدام فرشاة الأسنان".

وتم نقل هيزيا بعد ذلك إلى المستشفى، على الرغم من تأكيدها أنها لم تشعر بأي ألم أثناء المحنة المروعة.

وبعد ثلاث ساعات من الفحص والتشخيص، تمكن الجراحون من إزالة فرشاة الأسنان خلال إجراء استغرق 40 دقيقة بينما كانت هيزيا تحت التخدير.

وقالت هيزيا: "استيقظت وكانت فرشاة الأسنان بجواري على الطاولة بجانب السرير. كنت سعيدةً لأنني تمكنت من التنفس مرة أخرى".