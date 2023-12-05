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في حادث مروع... حافلة ضخمة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشجرة في هذا البلد: انقسمت الى نصفين وهذا مصير الركاب! (صور)

في حادث مروع... حافلة ضخمة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشجرة في هذا البلد: انقسمت الى نصفين وهذا مصير الركاب! (صور)







كما وأُصيب 32 شخصا خلال الحادث المروّع الذي وقع في مقاطعة "براشواب خيري خان" الساحلية في جنوب البلاد، وفق ما نقل موقع



وتتابع الشرطة التحقق من سبب الحادث، معتبرة أن السائق ربما لم يحصل على قسط كاف من النوم، وفقًا لوكالة فرانس برس.



ومازالت الشرطة تتحقق من هويات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث.



وتواجه تايلاند أعلى معدلات الحوادث في العالم، حيث يموت الآلاف كل عام ويعود هذا إلى ضعف معايير السلامة على الطرق المزدحمة في البلاد.



ويُذكر أنه في عام 2022، فقد 15 ألف شخص حياتهم على الطرق في تايلاند، وفقًا لمركز بيانات حوادث الطرق في البلاد.

تسبّب حادث ضخم وقع ليلة الاثنين بمقتل 14 شخصا في تايلاند بعد اصطدام حافلة ذات طابقين بشجرة وانحرافها عن الطريق. كما أظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة متكئة على جانبها منقسمة إلى نصفين، مع بقاء أجزاء من الشجرة بداخلها.كما وأُصيب 32 شخصا خلال الحادث المروّع الذي وقع في مقاطعة "براشواب خيري خان" الساحلية في جنوب البلاد، وفق ما نقل موقع بي بي سي. وتتابع الشرطة التحقق من سبب الحادث، معتبرة أن السائق ربما لم يحصل على قسط كاف من النوم، وفقًا لوكالة فرانس برس.ومازالت الشرطة تتحقق من هويات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث.وتواجه تايلاند أعلى معدلات الحوادث في العالم، حيث يموت الآلاف كل عام ويعود هذا إلى ضعف معايير السلامة على الطرق المزدحمة في البلاد.ويُذكر أنه في عام 2022، فقد 15 ألف شخص حياتهم على الطرق في تايلاند، وفقًا لمركز بيانات حوادث الطرق في البلاد.