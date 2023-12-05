خلال عودتهما من حفل خيري تشاجرا في السيارة... ما فعلته بحبيبها صادم!

قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!

قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!

في حادث مروع... حافلة ضخمة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشجرة في هذا البلد: انقسمت الى نصفين وهذا مصير الركاب! (صور)