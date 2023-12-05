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قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!

منوعات
2023-12-05 | 07:43
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قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!
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قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!

قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما... اكتشفوا Palazzo Vilòn!

يضم فندق Palazzo Vilòn الفاخر والذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في روما أجنحة متعددة، كلها مليئة بالتحف الفنية، ويمتد على مساحة 1100 متر مربع في طوابق عدة، ويحتوي على صالة ألعاب رياضية خاصة ومنتجع صحي وسينما وخادم شخصي وطهاة على مدار 24 ساعة، والآن، يمكن أن يكون Palazzo Vilòn ملك الزوار بالكامل مقابل 25000 يورو (27107 دولارًا) في الليلة إذا اختاروا عرض "الشراء الشامل"، وفق ما نقل موقع سي أن أن.

ويؤمن فندق Palazzo Vilòn فرصة نادرة ومميزة للعودة في الزمن إلى الوراء، حيث حكمت العائلات النبيلة المدينة الخالدة، ويضم قرونا مميزة من التاريخ والفن الذي يبدو واضحًا في الهندسة المعمارية والديكور.

ويطل القصر على نهر التيبر، وهو قريب من المدرجات الإسبانية في منطقة "كامبو مارزيو" وتفصله دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من معالم روما الأثرية. وكان القصر لقرون عدة مسكنًا خاصًا لعائلة "بورغيزي"، إحدى أقوى الأسر الحاكمة وأكثرها نفوذاً.

واليوم، يُعتقد أن القصر هو أغلى ملاذ تاريخي في إيطاليا، أما الخدمات فمصممة بشكل مميز وكل الإضافات تجعل السعر النهائي للعقار مرتفعا. 

وتتضمن الرسوم الأساسية الإفطار فقط، وإذا كان المستأجر يرغب في تناول عشاء خاص مع قائمة فريدة ومطبوخة داخل المطبخ الضخم اللامع في القصر، فسترتفع التكلفة إلى نحو قدره 1000 يورو للشخص الواحد وتشمل أفضل أنواع النبيذ.

وفي التفاصيل المعمارية، يتم تقديم العشاء على ضوء الشموع في قاعة المرايا، والقاعة تتميز بالنقوش البارزة والجص الذهبي والمرايا الفلمنكية الأصلية من طراز عصر النهضة. وهناك حديقة خاصة تتميز بإطلالة رائعة على روما، وتمت إعادة تصميم القصر وفرشه بمزيج من القطع الحديثة والعتيقة.

ويقدم فريق فلوريو أيضًا جولات بصحبة مرشدين عبر روما وإيطاليا بأكملها.

ولا يزال ورثة عائلة بورغيزي الأصلية، وهي سلالة ألفية تشمل الباباوات والأمراء، ويسكنون القصر الملحق. ونظرًا لأنه تم تصنيفه على أنه مسكن تاريخي، لم يتم إجراء أي تغييرات هيكلية على الهندسة المعمارية الأصلية للالتزام بالقيود التي تفرضها السلطات الفنية التابعة للدولة.
 

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