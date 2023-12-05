الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!
منوعات
2023-12-05 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما بكلفة ضخمة... اكتشفوا Palazzo Vilòn!
قصر تاريخي مذهل يفتح أبوابه للضيوف الذين يبيتون في روما... اكتشفوا Palazzo Vilòn!
يضم فندق Palazzo Vilòn الفاخر والذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في روما أجنحة متعددة، كلها مليئة بالتحف الفنية، ويمتد على مساحة 1100 متر مربع في طوابق عدة، ويحتوي على صالة ألعاب رياضية خاصة ومنتجع صحي وسينما وخادم شخصي وطهاة على مدار 24 ساعة، والآن، يمكن أن يكون Palazzo Vilòn ملك الزوار بالكامل مقابل 25000 يورو (27107 دولارًا) في الليلة إذا اختاروا عرض "الشراء الشامل"، وفق ما نقل موقع
سي أن أن
.
ويؤمن فندق Palazzo Vilòn فرصة نادرة ومميزة للعودة في الزمن إلى الوراء، حيث حكمت العائلات النبيلة المدينة الخالدة، ويضم قرونا مميزة من التاريخ والفن الذي يبدو واضحًا في الهندسة المعمارية والديكور.
ويطل القصر على نهر التيبر، وهو قريب من المدرجات الإسبانية في منطقة "كامبو مارزيو" وتفصله دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من معالم روما الأثرية. وكان القصر لقرون عدة مسكنًا خاصًا لعائلة "بورغيزي"، إحدى أقوى الأسر الحاكمة وأكثرها نفوذاً.
واليوم، يُعتقد أن القصر هو أغلى ملاذ تاريخي في إيطاليا، أما الخدمات فمصممة بشكل مميز وكل الإضافات تجعل السعر النهائي للعقار مرتفعا.
وتتضمن الرسوم الأساسية الإفطار فقط، وإذا كان المستأجر يرغب في تناول عشاء خاص مع قائمة فريدة ومطبوخة داخل المطبخ الضخم اللامع في القصر، فسترتفع التكلفة إلى نحو قدره 1000 يورو للشخص الواحد وتشمل أفضل أنواع النبيذ.
وفي التفاصيل المعمارية، يتم تقديم العشاء على ضوء الشموع في قاعة المرايا، والقاعة تتميز بالنقوش البارزة والجص الذهبي والمرايا الفلمنكية الأصلية من طراز عصر النهضة. وهناك حديقة خاصة تتميز بإطلالة رائعة على روما، وتمت إعادة تصميم القصر وفرشه بمزيج من القطع الحديثة والعتيقة.
ويقدم فريق فلوريو أيضًا جولات بصحبة مرشدين عبر روما وإيطاليا بأكملها.
ولا يزال ورثة عائلة بورغيزي الأصلية، وهي سلالة ألفية تشمل الباباوات والأمراء، ويسكنون القصر الملحق. ونظرًا لأنه تم تصنيفه على أنه مسكن تاريخي، لم يتم إجراء أي تغييرات هيكلية على الهندسة المعمارية الأصلية للالتزام بالقيود التي تفرضها السلطات الفنية التابعة للدولة.
آخر الأخبار
منوعات
تاريخي
أبوابه
للضيوف
الذين
يبيتون
بكلفة
ضخمة...
اكتشفوا
Palazzo
Vilòn!
التالي
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
خلال عودتهما من حفل خيري تشاجرا في السيارة... ما فعلته بحبيبها صادم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-06
الجفاف يؤدي إلى انخفاض "تاريخي" عالمي في الطاقة الكهرومائية
منوعات
2023-10-06
الجفاف يؤدي إلى انخفاض "تاريخي" عالمي في الطاقة الكهرومائية
0
منوعات
2023-09-25
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
منوعات
2023-09-25
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:02
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
منوعات
16:02
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
0
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
0
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
0
منوعات
14:58
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
منوعات
14:58
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-01
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
منوعات
2023-12-01
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
0
فنّ
2023-12-04
رغم سنها... الممثلة جين فوندا تثير الجدل: "لن أواعد سوى الرجال في العشرينات ولكن!"
فنّ
2023-12-04
رغم سنها... الممثلة جين فوندا تثير الجدل: "لن أواعد سوى الرجال في العشرينات ولكن!"
0
منوعات
2023-11-26
تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته بالجثة: لن تصدقوا السبب!
منوعات
2023-11-26
تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته بالجثة: لن تصدقوا السبب!
0
منوعات
2023-11-28
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
منوعات
2023-11-28
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
6
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
7
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
أمن وقضاء
08:46
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
أمن وقضاء
08:46
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More