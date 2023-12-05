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"هل سانتا حقيقي؟"... سؤال أثارت إجابته موجة غضب من الأهالي على غوغل!

منوعات
2023-12-05 | 12:12
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&quot;هل سانتا حقيقي؟&quot;... سؤال أثارت إجابته موجة غضب من الأهالي على غوغل!
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"هل سانتا حقيقي؟"... سؤال أثارت إجابته موجة غضب من الأهالي على غوغل!

"هل سانتا حقيقي؟"... سؤال أثارت إجابته موجة غضب من الأهالي على غوغل!

لقد حاول الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار دائمًا الحفاظ على الأسطورة والهالة السحرية لسانتا كلوز لأطفالهم، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة مع انتشار الإنترنت في كل مكان، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

والبحث "هل سانتا حقيقي؟" على Google، على سبيل المثال، ينتج ردًا من متجر الشوكولاتة عبر الإنترنت Hotel Chocolat والذي نصه: "بينما لا يوجد رجل في السماء يركب مزلقة تجرها حيوانات الرنة، فإن سانتا كلوز ليس شخصًا مكتملًا تمامًا...".

والسؤال الأول بعد ذلك، في قسم "يسأل الناس أيضًا"، هو: "هل سانتا حقيقي أم هو والديك؟" الرد الأعلى يأتي من موقع الأمومة Her View From Home.

"الجواب هو لا. نحن لسنا سانتا. لا يوجد شخص واحد يدعى سانتا كلوز... نحن الأشخاص الذين نملأ جواربك ونختار الهدايا ونغلفها تحت الشجرة - تمامًا كما فعل آباؤنا لنا، كما فعل آباؤهم لهم، وسوف تفعلون ذلك لأطفالكم يومًا ما"، كما جاء في المقتطف.

لذلك يلجأ الآباء إلى الإنترنت، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن إحباطهم بشأن إفساد غوغل صورة سانتا على أطفالهم.

واعترض جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي المقيم في المملكة المتحدة، على إجابة فندق Chocolat، حيث كتب على موقع X الأسبوع الفائ أن ابنته البالغة من العمر 11 عامًا بحثت عبر محرك البحث غوغل "هل بابا نويل حقيقي؟"

"هل يمكننا أن نطلب من Google إزالة هذا المقتطف المنسق!" سأل مور.

وقامت نجمة مسلسل "Jersey Shore" جيني "JWoww" فارلي - التي لديها ابنة تبلغ من العمر 9 سنوات، ميلاني، وابن يدعى غريسون البالغ من العمر 7 سنوات - بالتغريد الأسبوع الفائت، "مرحبًا @google، مجرد فكرة... ماذا لو كان شخص ما بحث عن "هل سانتا حقيقي؟" أفضل الاختيارات تقول أنه حقيقي خلال العطلات. هذه مجرد فكرة من أجل مصلحة جميع الأطفال الذين يستخدمون أجهزة iPad الخاصة بهم".

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