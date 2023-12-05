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انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
منوعات
2023-12-05 | 12:34
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انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
تتجه بعض العلاقات المشؤومة إلى الهاوية بعد خيانة أحد الشريكين أو كليهما. البعض ينزلق عندما يتورط الحبيب في كذبة.
ولكن هذين المحبوبين انفصلا لسبب لا يصدق.
"كان علي أن أنهي الأمر... لقد ظللت أفكر في أن هذه ليست المرة الأخيرة التي ينفد فيها ورق التواليت" ، قالت جيس جاكوبسن لصحيفة
The Post
يوم الاثنين.
لقد عبرت الشابة من لوس أنجلوس عن شجاعتها لأكثر من 11.5 مليون مشاهد على تيك توك الأسبوع الفائت.
"لقد انفصلت عن الرجل الذي أواعده بسبب ما فعله بي عندما كنت في المرحاض في ذلك اليوم" ، بدأت جاكوبسن حديثها.
وتابعت الشقراء: "كنت في منزله، أجلس على كرسي الحمام وعندما انتهيت لم أجد مناديل الحمام".
وبطبيعة الحال، صرخت جاكوبسن لحبيبها آنذاك، وطلبت منه أن يعطيها مناديل حمام لكنه رفض ذلك.
"أجابني: لا، لقد سبق وأخبرتك بالفعل أن الحمام الذي تستخدمينه نفد منه ورق التواليت."، وفق ما روت.
وعلى الرغم من نداءاتها له مرارا وتكرارا الا أنه تركها من دون مساعدة أو مناديل حمام.
وتابعت: "شرحت له أنه خياري الوحيد... لا أستطيع النزول إلى الطابق السفلي وإحضار ورق التواليت."
استمرت التوترات في التصاعد بين الثنائي المضطرب، ووصلت إلى ذروتها عندما بدأت جاكوبسن بالصراخ طلبًا للمساعدة بأعلى صوتها، على أمل أن يستجيب أحد الجيران لضيقها.
"عندها أخيرا قال لي أنه سيحضر لي مناديل الحمام، وقال انني أتصرف بأسلوب درامي"، وفق ما قالت.
وأضافت جاكوبسن: "ثم نزل إلى الطابق السفلي، وعاد، وأغلق الباب، وألقى ورق التواليت على رأسي".
لقد تركها الحادث المؤلم تشعر بالصدمة، على حد تعبيرها.
واعترفت قائلة: "لقد بكيت". "هذا في الواقع أحد أكثر الأشياء جنونًا التي فعلها بي أي شخص على الإطلاق."
وشجع المؤيدون الشابة على عدم إضاعة وقتها في القلق بشأن هذا الرجل لأنه غريب الأطوار.
@oohhjesss
I will never get over this
♬ original sound - Jess Jacobsen
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حبيبها...
والسبب:
مناديل
الحمام؟!
(فيديو)
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