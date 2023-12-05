انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!

عندما أطلقت مولي بروداك، وهي كاتبة بارزة ومعلمة جامعية في أتلانتا، النار على نفسها وقتلت نفسها في 8 آذار 2020، عن عمر يناهز 39 عامًا، أصيب زوجها بليك بتلر بالصدمة والدمار.
"كنت أعرف أنها كانت مكتئبة، ولكن كيف يمكنها أن تتخلى عني؟" وقال بتلر، 44 عامًا، وهو كاتب أيضًا، لصحيفة The Post
: "كيف يمكنها أن تتخلى عنا؟ كيف يمكنها أن تتخلى عن نفسها؟".
كان الزوجان شابين يتمتعان بالموهبة والمظهر الجميل، وكانا بمثابة زوجين ذهبيين في الأوساط الأدبية المحلية.
لم يدرك بليك مدى تعاسة زوجته، وكما كتب في مذكراته الجديدة المثيرة للاهتمام "مولي" (إصدارات آرتشواي، التي صدرت الآن)، سيعلم قريبًا أن هناك الكثير مما لا يعرفه عن المرأة التي أحبها.
في المرة الأولى التي التقى فيها بتلر ببروداك، كانت في السجن. لقد تواصلا عبر فيسبوك .لم يكن بتلر يعرف الكثير من الكتاب الآخرين في أتلانتا، وكان متحمسًا للقاء بروداك، وهي شاعرة عاشت في أوغستا القريبة، جورجيا، وكانت جميلة جدًا.
كان لديها شعر طويل يصل إلى الخصر، وعينان زرقاوان عسليتان، وخدود ملائكية... ثم حددا موعدًا.
ويتذكر بتلر أول لقاء بينهما: "لقد اتصلت بي من سيارة شرطي... لكنها لم تكن تبكي، بل كانت تضحك نوعًا ما، وقالت لي: "لن تصدق ما حدث!""
تم حجز سيارة زميلتها في السكن، والتي استعارتها بروداك لقيادتها إلى أتلانتا، بسبب علامات منتهية الصلاحية.
وفي وقت لاحق من تلك الليلة في إحدى الحانات، عرضت عليه فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الأخير وأخبرته أنها كانت مصابة سابقًا بورم في المخ.
وقال: "لقد كانت تلك المرأة الجميلة التي جاءت من العدم وبدا أنها جلبت معها الفوضى... لقد كنت دائمًا منجذبًا إلى النساء المتوحشات."
وشاركت بروداك معه طفولتها المضطربة. سرق والدها البنوك لسداد ديونه المتعلقة بالمقامرة وقضى فترتين في السجن. لقد سرقت هي نفسها من المتجر. كانت والدتها ثنائية القطب وتركت مولي الصغيرة دون مراقبة إلى حد كبير.
ولكنها أخفت جوانب أخرى من ماضيها: أنها بدأت في تعاطي الهيروين في سن الثانية عشرة، وأنها سمحت لأصدقائها الأكبر سنًا بإحراقها بالسجائر، وأنها كانت متزوجة بالفعل عندما بدأت الخروج مع بتلر، الذي كان حريصًا على الاعتناء بها.
وتزوج الثنائي عام 2017، على قمة جبل العرب، على بعد نصف ساعة من منزلهما. لقد كان حفلًا حميميًا: العروس والعريس وأمهاتهما. لقد كتبا عهودهما الخاصة وقرأوا قصيدة تشيسلاف ميلوش. وبعد ذلك أقاما حفلاً في متحف داخل حرم جامعة إيموري. كانت رقصتهم الأولى هي أغنية "لا شيء آخر يهم" لفريق Metallica.
وقال بتلر: "لقد كانت بمثابة مغامرة".
ولكن بعد وقت قصير من وفاتها، اكتشف بتلر أن زوجته أقامت علاقة مع أحد طلابها بعد أسابيع قليلة من زفافهما.
وكان يبحث في هاتفها عن صور لتضمينها في عرض شرائح في جنازتها. وذلك عندما علم أنها خدعته مع العديد من الرجال. وعثر على مجموعات من الصور لها وهي ترتدي ملابس داخلية وألعابًا جنسية، إلى جانب مقاطع فيديو لها وهي ترضي نفسها وتقول أسماء رجال آخرين بصوت طفولي.
وبالبحث بشكل أعمق، اكتشف رسائل بريد إلكتروني تحتوي على صور مغرية لطلابها في الكليات المختلفة التي تدرّس فيها.
واكتشف أيضًا مراسلات لها مع شاعر يبدو أنه سافر إلى توكسون لممارسة الجنس مع بروداك أثناء معتكف الكتابة الذي دفع بتلر ثمنه. لقد أرسلت للرجل المال مرات عدة، بإجمالي حوالي 1500 دولار.
وقال بتلر: "عندما اكتشفت الأكاذيب التي كانت تخفيها، شعرت بالارتياح بعض الشيء... لم يكن الأمر أنني خذلتها. لقد بنت هذا العالم من الأكاذيب."
وبدأ كتابة "مولي" بعد حوالي شهر من وفاتها.
"قلت بصوت عالٍ: سأكتب كتابًا عنك وسيكون أفضل كتاب كتبته على الإطلاق"، وفق ما قال.
في النهاية، توصل إلى استنتاج مفاده أن مولي من المحتمل أن تكون مصابة باضطراب الشخصية الحدية. ووجد بتلر الحب مرة أخرى وتزوج مرة أخرى في عام 2022.
ويعيش الآن هو وزوجته الجديدة في بالتيمور، وهي نهاية سعيدة بشكل مدهش لحكاية مأساوية.