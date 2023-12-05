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طلب طلبية بقالة بقيمة 186 دولارًا وما عثر عليه داخل الأكياس مقرف!

منوعات
2023-12-05 | 13:37
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طلب طلبية بقالة بقيمة 186 دولارًا وما عثر عليه داخل الأكياس مقرف!
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طلب طلبية بقالة بقيمة 186 دولارًا وما عثر عليه داخل الأكياس مقرف!

طلب طلبية بقالة بقيمة 186 دولارًا وما عثر عليه داخل الأكياس مقرف!

حصل أحد متسوقي المواد الغذائية عبر الإنترنت على أكثر بكثير مما كان يساوم عليه عندما خرجت "كمية كبيرة" من النفايات البشرية من الأكياس التي كانت معبأة فيها طلبية بقالة بقيمة 186 دولارًا الأسبوع الفائت.

"لقد سقط كل هذا البراز وأصبت بصدمة تامة... فكرت، ما هذا بحق السماء؟"، قال العميل سيئ الحظ، فيل سميث، 59 عامًا، لـ SWNS. "لقد قمت بفحص كيس آخر ورأيت الإسهال."

من الآمن أن نقول إن أحد سكان بلاكبيرن بإنجلترا لن يستخدم منصة الطلب عبر الإنترنت، المسماة أيسلندا، مرة أخرى بعد التسليم "المثير للاشمئزاز"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

غاضبًا من الكومة المتراكمة، اتصل سميث بآيسلندا وأصر على الاعتراف بمعضلة رسومات الشعار المبتكرة.

وقال: "أخبرتهم في ذلك الوقت أنني لا أريد بديلاً وأردت منهم أن يستلموه فقط... خلال الأيام القليلة الماضية، كانوا وقحين معي".

وقال سميث إن الأمر استغرق أيامًا حتى يحصل على المبلغ المسترد الذي يريده أيضًا.

ومنذ ذلك الحين تم استدعاؤه بمفتش صحي لإجراء التحقيق في فرع أيسلندا المحلي. وأخبرت الشركة SWNS أن التحقيق جارٍ في مسألة البراز.

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