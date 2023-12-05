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اقتحم "غرينش" منزلهم وحطّم شجرة عيد الميلاد... صراخ وصدمة وبكاء ثم ظهرت الحقيقة: "يا له من موقف مضحك"! (فيديو)
منوعات
2023-12-05 | 14:13
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اقتحم "غرينش" منزلهم وحطّم شجرة عيد الميلاد... صراخ وصدمة وبكاء ثم ظهرت الحقيقة: "يا له من موقف مضحك"! (فيديو)
اقتحم "غرينش" منزلهم وحطّم شجرة عيد الميلاد... صراخ وصدمة وبكاء ثم ظهرت الحقيقة: "يا له من موقف مضحك"! (فيديو)
انتشر مقطع فيديو لعائلة بعد أن اقتحم غرينش منزلهم ودمر شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم، تاركا الأطفال يصرخون في رعب.
وشاركت كارلا سوان مقطعًا على فيسبوك يظهر شخصًا يرتدي زي غرينش وهو يقتحم منزلهم ويصيب الأطفال الصغار في العائلة بالصدمة. ومع ذلك، تبين أنها عمة الأطفال وأخت كارلا، شارمين، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
ونشرت كارلا المقلب المضحك على صفحتها على فيسبوك مع تعليق: "يا له من موقف مضحك"، وسرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة. وتمت مشاركة الفيديو 25000 مرة على فيسبوك، وتمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على Twitter/X.
وسرعان ما وصف المشاهدون الفيديو بأنه "مضحك"، واعترف البعض أنهم "لا يستطيعون التوقف عن مشاهدة" المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية. حتى أنهم سألوا عن المبلغ الذي ستتقاضاه شارمين لإحداث فوضى مماثلة في منازل أخرى.
وبعد انتشار الفيديو، طمأنت كارلا الجميع بأن أطفالها لم يتعرضوا "للصدمة" بسبب المقلب. لقد كشفت لـ Glasgow Live : "لقد كانت أختي. ولم يعرفوا ذلك إلا بعد انتهاء الفيديو عندما كشفت عن نفسها ثم اعتقدوا أن الأمر كان مضحكًا للغاية".
كما شاركت أيضًا صورة لأطفالها الثلاثة وهم يقفون أمام شجرة عيد الميلاد الجديدة، لتحل محل الشجرة التي دمرها غرينش. الثلاثة كانوا مبتهجين على نطاق واسع. وعلقت على الصورة: "شجرة عيد الميلاد الجديدة... غرينش كانت أختي".
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