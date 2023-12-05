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إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)

إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)





وانضمت جميلة La La Land إلى نادي "Five Timers" الشهير مساء السبت، لتصبح أصغر شخص يستضيف العرض في خمس مناسبات. ومن المؤكد أن الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا لم تكن مخيبة للآمال عندما قدمت حلقة مثيرة - مع رسم تخطيطي ظاهري ، "Fully Naked in New York" يحتفل بالعمال ذوي الياقات الزرقاء في Big Apple، الذين يسرقون العرض.



وانبهرت إيما، بدعم من بوين يانغ وفريق SNL، عندما تفاخرت بشخصيتها المذهلة وهي لا ترتدي سوى زوج من القفازات في الجزء الموسيقي المسجل مسبقًا. ويظهر في المقطع إيما وبوين يقتحمان أغنية حزينة حول سوء حظهما، ولكن هناك شيء واحد مقدر له أن يبهجهما: "الركوب على الجزء الخلفي من شاحنة قمامة عاريين تمامًا في وسط مدينة نيويورك في الساعة 11 صباحًا"، وفق ما نقل موقع



وفجأة، قرر الزوجان التخلص من ملابسهما وارتداء بدلات عيد ميلادهما، وإلقاء أكياس القمامة السوداء في الجزء الخلفي من شاحنة. ينطلق باقي الممثلين إلى العمل في موقع بناء، مستخدمين آلة ثقب الصخور ويصبون الخرسانة، مع تأثير ضبابي فقط يخفي تواضعهم.



وبصرف النظر عن تقديم عرض ملفت للنظر، قبلت صانعة تاريخ SNL برشاقة انضمامها إلى نادي Five Timers. وقالت إيما خلال مونولوجها: "لقد كان دائمًا برنامجي المفضل، ومنذ أن بدأت تقديمه، أصبح أيضًا جزءًا كبيرًا من حياتي". تخلت الممثلة ايما ستون عن كل ملابسها أثناء عرضها لجسمها النحيف في مدينة نيويورك من أجل رسم تخطيطي مرح لـ Saturday Night Live (SNL).وانضمت جميلة La La Land إلى نادي "Five Timers" الشهير مساء السبت، لتصبح أصغر شخص يستضيف العرض في خمس مناسبات. ومن المؤكد أن الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا لم تكن مخيبة للآمال عندما قدمت حلقة مثيرة - مع رسم تخطيطي ظاهري ، "Fully Naked in New York" يحتفل بالعمال ذوي الياقات الزرقاء في Big Apple، الذين يسرقون العرض.وانبهرت إيما، بدعم من بوين يانغ وفريق SNL، عندما تفاخرت بشخصيتها المذهلة وهي لا ترتدي سوى زوج من القفازات في الجزء الموسيقي المسجل مسبقًا. ويظهر في المقطع إيما وبوين يقتحمان أغنية حزينة حول سوء حظهما، ولكن هناك شيء واحد مقدر له أن يبهجهما: "الركوب على الجزء الخلفي من شاحنة قمامة عاريين تمامًا في وسط مدينة نيويورك في الساعة 11 صباحًا"، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وفجأة، قرر الزوجان التخلص من ملابسهما وارتداء بدلات عيد ميلادهما، وإلقاء أكياس القمامة السوداء في الجزء الخلفي من شاحنة. ينطلق باقي الممثلين إلى العمل في موقع بناء، مستخدمين آلة ثقب الصخور ويصبون الخرسانة، مع تأثير ضبابي فقط يخفي تواضعهم.وبصرف النظر عن تقديم عرض ملفت للنظر، قبلت صانعة تاريخ SNL برشاقة انضمامها إلى نادي Five Timers. وقالت إيما خلال مونولوجها: "لقد كان دائمًا برنامجي المفضل، ومنذ أن بدأت تقديمه، أصبح أيضًا جزءًا كبيرًا من حياتي".



