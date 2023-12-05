الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-05 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
قتلت مدمنة المخدرات سارة هانزفورد، جنديًا سابقًا بوحشية في منزله في نوتنغهام.
وذكرت صحيفة NottinghamshireLive أن المرأة البالغة من العمر 44 عامًا تم القبض عليها على كاميرا المراقبة وهي ترقص عارية في الشارع بعد أن قتلت باري سبونر، وهو متقاعد محبوب، وتنكرت لاحقًا في زيه لسحب الأموال من حسابه المصرفي، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وقيل في الجلسة كيف أشفق السيد سبونر، 74 عامًا، على المدعى عليها في عام 2020 وسمح لها بالبقاء في شقته في شارع غلادستون، في فورست فيلدز، حيث أصابت جسده، في أواخر أيار من هذا العام، بأكثر من 30 طعنة، ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون.
وفي صباح اليوم التالي، شوهدت وهي تقوم بإلقاء أكياس القمامة في سلة المهملات التي جمعها عمال القمامة في المجلس، وفي وقت لاحق من نفس اليوم حاولت سرقة متجر محلي مسلحة بسكين. استفادت هانسفورد من لطف السيد سبونر على مدار سنوات عدة، واستغلت كرمه لتمويل إدمانها للمخدرات، حسبما استمعت محكمة نوتنغهام كراون.
وفي بيان مؤلم، قال دارين مكمان، ابن شقيق سبونر: "سيبذل باري قصارى جهده لمساعدة أي شخص، وستظل دائمًا تطاردني فكرة لحظاته الأخيرة وأتعذب عندما أعلم أنه لن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه... لن أسامح قاتلته أبدًا بالطريقة التي جردته من إنسانيته بأكثر الطرق خساسة."
وفي الأيام التي تلت ذلك، قامت هانزفورد، من كولفيل، ليسيسترشاير، بزيارة البنك الذي تتعامل معه مرتين وهي ترتدي زي رجل ومسلحة بأوراق لسحب الأموال. وخلال الأسبوعين التاليين، واصلت العيش في العقار وهي تعلم أن جثة ضحيتها كانت في القبو.
وبعد إلقاء القبض عليها واتهامها، قالت لاحقًا للطبيب النفسي "كنت أعرف ما كنت أفعله، لقد فعلته، لست آسفة، لقد كان يستحق الموت"، زاعمة أنها اكتشفت في وقت سابق أن لديه ميولًا جنسية تجاه الأطفال وأنها تعرضت للاغتصاب.
وحكم القاضي نيرمال شانت كيه سي عليها بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 22 عامًا ونصف حتى تصبح مؤهلة للإفراج المشروط.
آخر الأخبار
منوعات
دفعته
القبو
وغطته
بالكرتون
فعلته
لاحقا
صادم...
جريمة
غريبة
ودوافعها
متوقعة
التفاصيل!
التالي
عضتها سمكة قرش.. مقتل امرأة أربعينية بطريقة مروعة وهذه التفاصيل!
توقيف مدير جامعة "سيانس بو باريس" في قضية عنف منزلي ثم تخليته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-28
رسالة نصية غريبة ثم اختفاء مفاجئ واشتباه بجريمة... الأدلة في منزل الضحية ترجح احتمالية الوفاة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-28
رسالة نصية غريبة ثم اختفاء مفاجئ واشتباه بجريمة... الأدلة في منزل الضحية ترجح احتمالية الوفاة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
04:40
حطّم طائرته عمداً لأسباب غير متوقعة... الحُكم بالسجن على يوتيوبر شهير وهذه التفاصيل!
منوعات
04:40
حطّم طائرته عمداً لأسباب غير متوقعة... الحُكم بالسجن على يوتيوبر شهير وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-14
تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-14
تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-06
منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-06
منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:34
في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام
منوعات
16:34
في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام
0
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
0
منوعات
16:02
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
منوعات
16:02
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
0
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
0
آخر الأخبار
09:16
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكننا أن نتوقف عن العمل حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة الرهائن وتدمير حماس
آخر الأخبار
09:16
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكننا أن نتوقف عن العمل حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة الرهائن وتدمير حماس
0
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
0
خبر عاجل
03:53
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
خبر عاجل
03:53
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
6
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
7
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More