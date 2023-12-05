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طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-12-05 | 14:58
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طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!
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طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!

طعنته 30 مرة ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون وما فعلته لاحقا صادم... جريمة غريبة ودوافعها غير متوقعة وهذه التفاصيل!

قتلت مدمنة المخدرات سارة هانزفورد، جنديًا سابقًا بوحشية في منزله في نوتنغهام.

وذكرت صحيفة NottinghamshireLive أن المرأة البالغة من العمر 44 عامًا تم القبض عليها على كاميرا المراقبة وهي ترقص عارية في الشارع بعد أن قتلت باري سبونر، وهو متقاعد محبوب، وتنكرت لاحقًا في زيه لسحب الأموال من حسابه المصرفي، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وقيل في الجلسة كيف أشفق السيد سبونر، 74 عامًا، على المدعى عليها في عام 2020 وسمح لها بالبقاء في شقته في شارع غلادستون، في فورست فيلدز، حيث أصابت جسده، في أواخر أيار من هذا العام، بأكثر من 30 طعنة، ثم دفعته إلى القبو وغطته بالكرتون.

وفي صباح اليوم التالي، شوهدت وهي تقوم بإلقاء أكياس القمامة في سلة المهملات التي جمعها عمال القمامة في المجلس، وفي وقت لاحق من نفس اليوم حاولت سرقة متجر محلي مسلحة بسكين. استفادت هانسفورد من لطف السيد سبونر على مدار سنوات عدة، واستغلت كرمه لتمويل إدمانها للمخدرات، حسبما استمعت محكمة نوتنغهام كراون.

وفي بيان مؤلم، قال دارين مكمان، ابن شقيق سبونر: "سيبذل باري قصارى جهده لمساعدة أي شخص، وستظل دائمًا تطاردني فكرة لحظاته الأخيرة وأتعذب عندما أعلم أنه لن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه... لن أسامح قاتلته أبدًا بالطريقة التي جردته من إنسانيته بأكثر الطرق خساسة."

وفي الأيام التي تلت ذلك، قامت هانزفورد، من كولفيل، ليسيسترشاير، بزيارة البنك الذي تتعامل معه مرتين وهي ترتدي زي رجل ومسلحة بأوراق لسحب الأموال. وخلال الأسبوعين التاليين، واصلت العيش في العقار وهي تعلم أن جثة ضحيتها كانت في القبو.

وبعد إلقاء القبض عليها واتهامها، قالت لاحقًا للطبيب النفسي "كنت أعرف ما كنت أفعله، لقد فعلته، لست آسفة، لقد كان يستحق الموت"، زاعمة أنها اكتشفت في وقت سابق أن لديه ميولًا جنسية تجاه الأطفال وأنها تعرضت للاغتصاب.

وحكم القاضي نيرمال شانت كيه سي عليها بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 22 عامًا ونصف حتى تصبح مؤهلة للإفراج المشروط.
 

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