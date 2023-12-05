الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-12-05 | 15:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!

قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!

اتُهم مدرس باصطحاب طالب إلى الحانة كل أسبوع حيث كان يتناول المشروبات الكحولية بشكل كبير قبل ممارسة الجنس معه.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 59 عامًا، والذي لم يذكر اسمه، شكوى رابعة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على ستة شبان. وقال أحد المشتكين إنهم لم يعرفوا ما إذا كانوا "في حلم أم مستيقظين" وقت تعرضهم للانتهاكات، حسبما استمعت إليه المحكمة الجنائية المركزية.

وتقول الاتهامات الموجهة من صاحب الشكوى الرابع البالغ من العمر 45 عامًا إنه والمتهم كانا يذهبان إلى الحانة في المساء، ويتغيبان عن الفصل الدراسي بعد ظهر يوم الأربعاء في منتصف التسعينيات حيث كان المتهم يشرب ثمانية أو تسعة مكاييل مزعومة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وفي إحدى ليالي عام 1995، يقول الضحية إنه قضى الليل في منزل الرجل واستيقظ في اليوم التالي ليجد أن سرواله الداخلي قد تم سحبه.

ويدعي المتهم أن المعلم مارس الجنس عن طريق الفم عليه، وقال: لا أدري أفي حلم أم في يقظان. ثم قام الشاب بممارسة الجنس الفموي على المعلم بعد أن قيل له "حان دورك الآن".

وسأل المدعي العام آن ماري لولور عما إذا كان صاحب الشكوى قد أعطى الإذن للمعلم "بوضع فمه على عضوك" فأجاب بـ "لا". وذكرت الصحيفة أن صاحب الشكوى يؤكد أن الحادث وقع دون أي مشاركة مسبقة منه.

وقال: "لم أكن في مكان جيد. لم أستطع استيعاب ما حدث للتو". وقال الضحية في وقت لاحق إنه شعر "بالصدمة والعار، لذلك كتمت الأمر ولم أقل شيئا".

واستمعت هيئة المحلفين إلى إفادة أدلى بها الشاهد في تموز 2019، وعندما سأله المحامي عن سبب عدم حضوره قبل ذلك، قال إنه شعر "بالخجل" من الحادث المزعوم.

وقال: "شعرت بالخجل، وبعد عام ونصف من العلاج، أقنعت نفسي بأنه لا يوجد ما أخجل منه، ولا أخجل منه بعد الآن".

وأقر الشاهد أنه استخدم عقار إل إس دي والنشوة في ذلك الوقت مع الكحول والماريغوانا. واقترح مايكل أوهيغينز، المدافع، أن "كل الأنشطة الجنسية بينك وبين موكلي كانت بالتراضي"، وهو ما اختلف معه الشاهد.

وكان المعلم في الثلاثينيات من عمره وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بينما كانت أعمار المشتكين تتراوح بين 17 و24 عامًا.

وقد دفع بأنه غير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بمحاولة اغتصاب وثماني تهم بالاعتداء الجنسي في تواريخ بين آذار 1991 وتشرين الثاني 1997 في مواقع في كو دبلن.

والمحاكمة مستمرة.
 

آخر الأخبار

منوعات

مرعبة...

اصطحب

طالبه

الحانة

بالحسبان:

استيقظت

صباحا

سروالي

التفاصيل!

LBCI التالي
حطّم طائرته عمداً لأسباب غير متوقعة... الحُكم بالسجن على يوتيوبر شهير وهذه التفاصيل!
انفجار منزل خلال محاولة تقديم مذكرة تفتيش... وفيديو يوثّق المشهد المرعب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-24

تعرض للتنمر من زملائه لكونه مثليًا فدخل الى المدرسة وبدأ باطلاق النار في هذا البلد... مشاهد مرعبة وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-14

تظاهر بالمرض ليتغيب عن المدرسة ثم نفذ جريمته.. ابن الـ15 عاماً يقتل زميله في الصف وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-11-06

منافسة في البلياردو تحولت إلى جريمة مرعبة... إطلاق نار وإصابات وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-10-28

أحضرت دمية "مسكونة" الى منزلها وبدأت حياتها تنهار... الأمور التي حصلت في منزلها مرعبة وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:34

في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام

LBCI
منوعات
16:29

شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!

LBCI
منوعات
16:02

تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!

LBCI
منوعات
15:25

ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:29

شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!

LBCI
آخر الأخبار
09:16

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكننا أن نتوقف عن العمل حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة الرهائن وتدمير حماس

LBCI
فنّ
06:07

والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)

LBCI
خبر عاجل
03:53

الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة

LBCI
رياضة
13:58

انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:43

استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم

LBCI
آخر الأخبار
14:04

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد

LBCI
فنّ
05:28

الموت يُفجع مارسيل خليفة

LBCI
حال الطقس
00:39

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
12:33

بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية

LBCI
فنّ
06:07

والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
02:17

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
09:23

تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More