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قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!

قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!







ويواجه الرجل البالغ من العمر 59 عامًا، والذي لم يذكر اسمه، شكوى رابعة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على ستة شبان. وقال أحد المشتكين إنهم لم يعرفوا ما إذا كانوا "في حلم أم مستيقظين" وقت تعرضهم للانتهاكات، حسبما استمعت إليه المحكمة الجنائية المركزية.



وتقول الاتهامات الموجهة من صاحب الشكوى الرابع البالغ من العمر 45 عامًا إنه والمتهم كانا يذهبان إلى الحانة في المساء، ويتغيبان عن الفصل الدراسي بعد ظهر يوم الأربعاء في منتصف التسعينيات حيث كان المتهم يشرب ثمانية أو تسعة مكاييل مزعومة، وفق ما نقل موقع



وفي إحدى ليالي عام 1995، يقول الضحية إنه قضى الليل في منزل الرجل واستيقظ في اليوم التالي ليجد أن سرواله الداخلي قد تم سحبه.



ويدعي المتهم أن المعلم مارس الجنس عن طريق الفم عليه، وقال: لا أدري أفي حلم أم في يقظان. ثم قام الشاب بممارسة الجنس الفموي على المعلم بعد أن قيل له "حان دورك الآن".



وسأل المدعي العام آن ماري لولور عما إذا كان صاحب الشكوى قد أعطى الإذن للمعلم "بوضع فمه على عضوك" فأجاب بـ "لا". وذكرت الصحيفة أن صاحب الشكوى يؤكد أن الحادث وقع دون أي مشاركة مسبقة منه.



وقال: "لم أكن في مكان جيد. لم أستطع استيعاب ما حدث للتو". وقال الضحية في وقت لاحق إنه شعر "بالصدمة والعار، لذلك كتمت الأمر ولم أقل شيئا".



واستمعت هيئة المحلفين إلى إفادة أدلى بها الشاهد في تموز 2019، وعندما سأله المحامي عن سبب عدم حضوره قبل ذلك، قال إنه شعر "بالخجل" من الحادث المزعوم.



وقال: "شعرت بالخجل، وبعد عام ونصف من العلاج، أقنعت نفسي بأنه لا يوجد ما أخجل منه، ولا أخجل منه بعد الآن".



وأقر الشاهد أنه استخدم عقار إل إس دي والنشوة في ذلك الوقت مع الكحول والماريغوانا. واقترح مايكل أوهيغينز، المدافع، أن "كل الأنشطة الجنسية بينك وبين موكلي كانت بالتراضي"، وهو ما اختلف معه الشاهد.



وكان المعلم في الثلاثينيات من عمره وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بينما كانت أعمار المشتكين تتراوح بين 17 و24 عامًا.



وقد دفع بأنه غير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بمحاولة اغتصاب وثماني تهم بالاعتداء الجنسي في تواريخ بين آذار 1991 وتشرين الثاني 1997 في مواقع في كو دبلن.



والمحاكمة مستمرة.

اتُهم مدرس باصطحاب طالب إلى الحانة كل أسبوع حيث كان يتناول المشروبات الكحولية بشكل كبير قبل ممارسة الجنس معه.ويواجه الرجل البالغ من العمر 59 عامًا، والذي لم يذكر اسمه، شكوى رابعة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على ستة شبان. وقال أحد المشتكين إنهم لم يعرفوا ما إذا كانوا "في حلم أم مستيقظين" وقت تعرضهم للانتهاكات، حسبما استمعت إليه المحكمة الجنائية المركزية.وتقول الاتهامات الموجهة من صاحب الشكوى الرابع البالغ من العمر 45 عامًا إنه والمتهم كانا يذهبان إلى الحانة في المساء، ويتغيبان عن الفصل الدراسي بعد ظهر يوم الأربعاء في منتصف التسعينيات حيث كان المتهم يشرب ثمانية أو تسعة مكاييل مزعومة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وفي إحدى ليالي عام 1995، يقول الضحية إنه قضى الليل في منزل الرجل واستيقظ في اليوم التالي ليجد أن سرواله الداخلي قد تم سحبه.ويدعي المتهم أن المعلم مارس الجنس عن طريق الفم عليه، وقال: لا أدري أفي حلم أم في يقظان. ثم قام الشاب بممارسة الجنس الفموي على المعلم بعد أن قيل له "حان دورك الآن".وسأل المدعي العام آن ماري لولور عما إذا كان صاحب الشكوى قد أعطى الإذن للمعلم "بوضع فمه على عضوك" فأجاب بـ "لا". وذكرت الصحيفة أن صاحب الشكوى يؤكد أن الحادث وقع دون أي مشاركة مسبقة منه.وقال: "لم أكن في مكان جيد. لم أستطع استيعاب ما حدث للتو". وقال الضحية في وقت لاحق إنه شعر "بالصدمة والعار، لذلك كتمت الأمر ولم أقل شيئا".واستمعت هيئة المحلفين إلى إفادة أدلى بها الشاهد في تموز 2019، وعندما سأله المحامي عن سبب عدم حضوره قبل ذلك، قال إنه شعر "بالخجل" من الحادث المزعوم.وقال: "شعرت بالخجل، وبعد عام ونصف من العلاج، أقنعت نفسي بأنه لا يوجد ما أخجل منه، ولا أخجل منه بعد الآن".وأقر الشاهد أنه استخدم عقار إل إس دي والنشوة في ذلك الوقت مع الكحول والماريغوانا. واقترح مايكل أوهيغينز، المدافع، أن "كل الأنشطة الجنسية بينك وبين موكلي كانت بالتراضي"، وهو ما اختلف معه الشاهد.وكان المعلم في الثلاثينيات من عمره وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بينما كانت أعمار المشتكين تتراوح بين 17 و24 عامًا.وقد دفع بأنه غير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بمحاولة اغتصاب وثماني تهم بالاعتداء الجنسي في تواريخ بين آذار 1991 وتشرين الثاني 1997 في مواقع في كو دبلن.والمحاكمة مستمرة.