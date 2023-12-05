الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
منوعات
2023-12-05 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
ألقي القبض على امرأة بعد أن تظاهرت بأنها تلميذة وقامت بإرسال رسائل إلى الأولاد الصغار على تطبيق سناب شات قبل التحرش بأحدهم.
وألقت الشرطة المحلية القبض على أليسا آن زينجر من تامبا بولاية فلوريدا في 24 تشرين الثاني بتهمتين بالضرب البذيء والفسق، وخمس تهم بالتحرش البذيء أو الفاحش على ضحية، كان عمرها يتراوح بين 12 و15 عامًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وتظاهرت أليسا بأنها تبلغ من العمر 14 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان عمرها 22 عامًا. وأخبرت ضحاياها المزعومين أنها لم تكن في مدرسة بفلوريدا لأنها كانت تتعلم في المنزل.
ووفقاً لسجلات المحكمة، فقد تم اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع طفل، لكن الشرطة تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك آخرون. وتقول الوثائق القانونية إنها تنازلت عن حقها في الاستدعاء ودفعت ببراءتها من التهم الموجهة إليها. لقد دفعت كفالة بقيمة 7500 دولار عن كل تهمة وتم إطلاق سراحها الآن من السجن، وفقًا لما ذكرته صحيفة تامبا باي تايمز.
وأثناء التحقيقات، زُعم أن رجال الشرطة عثروا على الكثير من الأدلة الدامغة ضد زينجر، بما في ذلك صبي مراهق قال إن علاقته المزعومة معها استمرت من أيار إلى أيلول، وحدث الجنس 30 مرة على الأقل في منزله. وادعى أيضًا أن زينجر أخبرته أنها كانت تعبث مع طلاب آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.
ويزعم رجال الشرطة أن زينجر أرسلت أيضًا صورًا ومقاطع فيديو فاضحة للطلاب. وتم الكشف عن كل تصرفاتها عندما تم القبض عليها مع طالبة أثناء سرقة متجر متعدد الأقسام ولم يتمكن المحققون من مطابقة اسمها مع تاريخ الميلاد الذي قدمته.
وحتى أن زنجر زعمت أن الشخص المعني كان أختًا غير شقيقة اختلقتها لمحاولة إخراجها من المأزق. لكن هذا لم ينجح. وقارنت الشرطة بياناتها بسجلات المدرسة والمستشفى قبل أن تكتشف هويتها.
وقال قائد شرطة تامبا، لي بيركاو، في بيان للقناة الإخبارية: "نه أمر مزعج ومقلق أن نرى شخصًا بالغًا يستغل طفلًا ويفترسه. أي شخص قد يكون ضحية لـZinger، نحن نشجعك على التقدم. سوف يدعمك قسم شرطة تامبا ويضمن أن حيوانًا مفترسًا مثل زينجر لا يسبب لك أو للآخرين ضررًا إضافيًا.
ولا تزال القضية قيد التحقيق وتعتقد الشرطة أن هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين التحقوا بمدرسة ويلسون المتوسطة في حي هايد بارك في تامبا، وشجعتهم على التقدم للإدلاء ببيان ضد أليسا.
آخر الأخبار
منوعات
بأنها
عمرها
وقامت
بمراسلة
أولاد
التحرش
بأحدهم...
قالته
لضحاياها!
التالي
حطّم طائرته عمداً لأسباب غير متوقعة... الحُكم بالسجن على يوتيوبر شهير وهذه التفاصيل!
انفجار منزل خلال محاولة تقديم مذكرة تفتيش... وفيديو يوثّق المشهد المرعب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-26
تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته بالجثة: لن تصدقوا السبب!
منوعات
2023-11-26
تظاهرت بأنها أم تبحث عن أستاذ لابنتها... قتلت وقطّعت معلّمة وهذا ما فعلته بالجثة: لن تصدقوا السبب!
0
أخبار لبنان
2023-10-09
حركة فتح: ندين الاتهام الباطل لقواتنا بأنها من أطلقت النار على تظاهرة في مخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
2023-10-09
حركة فتح: ندين الاتهام الباطل لقواتنا بأنها من أطلقت النار على تظاهرة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار دولية
2023-12-03
20 ألف مشارك في تظاهرة من أجل المناخ في بروكسل
أخبار دولية
2023-12-03
20 ألف مشارك في تظاهرة من أجل المناخ في بروكسل
0
آخر الأخبار
2023-11-29
الجزيرة نقلا عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام
آخر الأخبار
2023-11-29
الجزيرة نقلا عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:34
في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام
منوعات
16:34
في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام
0
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
0
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
0
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-14
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
2023-10-14
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
0
منوعات
12:34
انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
منوعات
12:34
انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
0
أخبار دولية
16:35
زيلينسكي يلغي بصورة مفاجئة خطابا كان مقرّرا أن يوجّهه للكونغرس الأميركي
أخبار دولية
16:35
زيلينسكي يلغي بصورة مفاجئة خطابا كان مقرّرا أن يوجّهه للكونغرس الأميركي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
6
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
7
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More