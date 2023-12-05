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تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!

تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!







وألقت الشرطة المحلية القبض على أليسا آن زينجر من تامبا بولاية فلوريدا في 24 تشرين الثاني بتهمتين بالضرب البذيء والفسق، وخمس تهم بالتحرش البذيء أو الفاحش على ضحية، كان عمرها يتراوح بين 12 و15 عامًا، وفق ما نقل موقع



وتظاهرت أليسا بأنها تبلغ من العمر 14 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان عمرها 22 عامًا. وأخبرت ضحاياها المزعومين أنها لم تكن في مدرسة بفلوريدا لأنها كانت تتعلم في المنزل.



ووفقاً لسجلات المحكمة، فقد تم اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع طفل، لكن الشرطة تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك آخرون. وتقول الوثائق القانونية إنها تنازلت عن حقها في الاستدعاء ودفعت ببراءتها من التهم الموجهة إليها. لقد دفعت كفالة بقيمة 7500 دولار عن كل تهمة وتم إطلاق سراحها الآن من السجن، وفقًا لما ذكرته صحيفة تامبا باي تايمز.



وأثناء التحقيقات، زُعم أن رجال الشرطة عثروا على الكثير من الأدلة الدامغة ضد زينجر، بما في ذلك صبي مراهق قال إن علاقته المزعومة معها استمرت من أيار إلى أيلول، وحدث الجنس 30 مرة على الأقل في منزله. وادعى أيضًا أن زينجر أخبرته أنها كانت تعبث مع طلاب آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.



ويزعم رجال الشرطة أن زينجر أرسلت أيضًا صورًا ومقاطع فيديو فاضحة للطلاب. وتم الكشف عن كل تصرفاتها عندما تم القبض عليها مع طالبة أثناء سرقة متجر متعدد الأقسام ولم يتمكن المحققون من مطابقة اسمها مع تاريخ الميلاد الذي قدمته.



وحتى أن زنجر زعمت أن الشخص المعني كان أختًا غير شقيقة اختلقتها لمحاولة إخراجها من المأزق. لكن هذا لم ينجح. وقارنت الشرطة بياناتها بسجلات المدرسة والمستشفى قبل أن تكتشف هويتها.



وقال قائد شرطة تامبا، لي بيركاو، في بيان للقناة الإخبارية: "نه أمر مزعج ومقلق أن نرى شخصًا بالغًا يستغل طفلًا ويفترسه. أي شخص قد يكون ضحية لـZinger، نحن نشجعك على التقدم. سوف يدعمك قسم شرطة تامبا ويضمن أن حيوانًا مفترسًا مثل زينجر لا يسبب لك أو للآخرين ضررًا إضافيًا.



ولا تزال القضية قيد التحقيق وتعتقد الشرطة أن هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين التحقوا بمدرسة ويلسون المتوسطة في حي هايد بارك في تامبا، وشجعتهم على التقدم للإدلاء ببيان ضد أليسا.

ألقي القبض على امرأة بعد أن تظاهرت بأنها تلميذة وقامت بإرسال رسائل إلى الأولاد الصغار على تطبيق سناب شات قبل التحرش بأحدهم.وألقت الشرطة المحلية القبض على أليسا آن زينجر من تامبا بولاية فلوريدا في 24 تشرين الثاني بتهمتين بالضرب البذيء والفسق، وخمس تهم بالتحرش البذيء أو الفاحش على ضحية، كان عمرها يتراوح بين 12 و15 عامًا، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وتظاهرت أليسا بأنها تبلغ من العمر 14 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان عمرها 22 عامًا. وأخبرت ضحاياها المزعومين أنها لم تكن في مدرسة بفلوريدا لأنها كانت تتعلم في المنزل.ووفقاً لسجلات المحكمة، فقد تم اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع طفل، لكن الشرطة تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك آخرون. وتقول الوثائق القانونية إنها تنازلت عن حقها في الاستدعاء ودفعت ببراءتها من التهم الموجهة إليها. لقد دفعت كفالة بقيمة 7500 دولار عن كل تهمة وتم إطلاق سراحها الآن من السجن، وفقًا لما ذكرته صحيفة تامبا باي تايمز.وأثناء التحقيقات، زُعم أن رجال الشرطة عثروا على الكثير من الأدلة الدامغة ضد زينجر، بما في ذلك صبي مراهق قال إن علاقته المزعومة معها استمرت من أيار إلى أيلول، وحدث الجنس 30 مرة على الأقل في منزله. وادعى أيضًا أن زينجر أخبرته أنها كانت تعبث مع طلاب آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.ويزعم رجال الشرطة أن زينجر أرسلت أيضًا صورًا ومقاطع فيديو فاضحة للطلاب. وتم الكشف عن كل تصرفاتها عندما تم القبض عليها مع طالبة أثناء سرقة متجر متعدد الأقسام ولم يتمكن المحققون من مطابقة اسمها مع تاريخ الميلاد الذي قدمته.وحتى أن زنجر زعمت أن الشخص المعني كان أختًا غير شقيقة اختلقتها لمحاولة إخراجها من المأزق. لكن هذا لم ينجح. وقارنت الشرطة بياناتها بسجلات المدرسة والمستشفى قبل أن تكتشف هويتها.وقال قائد شرطة تامبا، لي بيركاو، في بيان للقناة الإخبارية: "نه أمر مزعج ومقلق أن نرى شخصًا بالغًا يستغل طفلًا ويفترسه. أي شخص قد يكون ضحية لـZinger، نحن نشجعك على التقدم. سوف يدعمك قسم شرطة تامبا ويضمن أن حيوانًا مفترسًا مثل زينجر لا يسبب لك أو للآخرين ضررًا إضافيًا.ولا تزال القضية قيد التحقيق وتعتقد الشرطة أن هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين التحقوا بمدرسة ويلسون المتوسطة في حي هايد بارك في تامبا، وشجعتهم على التقدم للإدلاء ببيان ضد أليسا.