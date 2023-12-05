الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
2023-12-05 | 16:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
تواجه معلمة من ولاية كارولينا الشمالية عددًا من التهم الموجهة إليها بعد أن وجدت والدة أحد الطلاب ابنها يمارس الجنس مع معلمته غابرييلا نيوفيلد.
وبعد سماع شائعات عن تورط ابنها البالغ من العمر 18 عامًا في علاقة مع نيوفيلد، قررت تعقبه عبر هاتفه المحمول. ولاحظت أنه لم يكن في تدريب الرغبي، واكتشفت موقع ابنها في الحديقة المحلية، حيث وجدته يمارس الجنس مع معلمته في سيارتها، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وتم بعد ذلك القبض على مدرسة الأحياء من مدرسة جنوب مكلنبورغ الثانوية، والتي استقالت منذ ذلك الحين، ووجهت إليها تهمة جناية نشاط جنسي مع طالب من قبل مدرس، وقيل للمحكمة أنه يعتقد أن الزوجين مارسا الجنس خمس مرات على الأقل.
كما علمت المحكمة أن المدرسة كانت على علم بشائعات عن وجود علاقة مزعومة بين التلميذ والمعلمة وتحدثت معهما حول هذا الموضوع. وكانت عائلة المعلمة ومجموعة من الطلاب حاضرين أيضًا لحضور الجلسة في المحكمة.
وقال مدير المدرسة مارك أنجيرر لأولياء الأمور في رسالة: "على الرغم من أنني لا أستطيع مناقشة المعلومات الشخصية، أردت أن أبلغكم أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. نحن نشارككم مخاوفكم بشأن هذا الوضع. إن سلامة وأمن طلابنا وموظفينا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعًا، وعلى الرغم من أن هذا الوضع مثير للقلق، إلا أنه تتم إدارته من قبل سلطات إنفاذ القانون."
في حين أن سن الرضا الجنسي في الولايات المتحدة هو عادة 18 عامًا، يمكن اتهام المعلمين والأشخاص الذين يشغلون مناصب مماثلة بارتكاب جناية لأنه لا علاقة له بما إذا كان النشاط الجنسي قد تم بالتراضي أم لا. الاستثناء الوحيد هو إذا كان الثنائي متزوجين.
آخر الأخبار
منوعات
والدته
بتصرفاته
وقررت
تعقبه...
سيارة
معلمته
صادم!
التالي
حطّم طائرته عمداً لأسباب غير متوقعة... الحُكم بالسجن على يوتيوبر شهير وهذه التفاصيل!
انفجار منزل خلال محاولة تقديم مذكرة تفتيش... وفيديو يوثّق المشهد المرعب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-28
عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)
0
منوعات
07:21
خلال عودتهما من حفل خيري تشاجرا في السيارة... ما فعلته بحبيبها صادم!
منوعات
07:21
خلال عودتهما من حفل خيري تشاجرا في السيارة... ما فعلته بحبيبها صادم!
0
منوعات
2023-11-30
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
منوعات
2023-11-30
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
0
منوعات
2023-11-29
ما عثرت عليه داخل السلطة التي طلبتها لا يُصدق... أصيبت بصدمة نفسية!
منوعات
2023-11-29
ما عثرت عليه داخل السلطة التي طلبتها لا يُصدق... أصيبت بصدمة نفسية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:34
في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام
منوعات
16:34
في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام
0
منوعات
16:02
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
منوعات
16:02
تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!
0
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
منوعات
15:41
قصة مرعبة... مدرس اصطحب طالبه الى الحانة ثم حصل ما لم يكن بالحسبان: استيقظت صباحا ولم أجد سروالي وهذه التفاصيل!
0
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
15:25
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-14
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
2023-10-14
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2023
0
منوعات
12:34
انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
منوعات
12:34
انفصلت عن حبيبها... والسبب: مناديل الحمام؟! (فيديو)
0
أخبار دولية
16:35
زيلينسكي يلغي بصورة مفاجئة خطابا كان مقرّرا أن يوجّهه للكونغرس الأميركي
أخبار دولية
16:35
زيلينسكي يلغي بصورة مفاجئة خطابا كان مقرّرا أن يوجّهه للكونغرس الأميركي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
6
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
7
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:17
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More