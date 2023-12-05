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شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!

شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!







وبعد سماع شائعات عن تورط ابنها البالغ من العمر 18 عامًا في علاقة مع نيوفيلد، قررت تعقبه عبر هاتفه المحمول. ولاحظت أنه لم يكن في تدريب الرغبي، واكتشفت موقع ابنها في الحديقة المحلية، حيث وجدته يمارس الجنس مع معلمته في سيارتها، وفق ما نقل موقع



وتم بعد ذلك القبض على مدرسة الأحياء من مدرسة جنوب مكلنبورغ الثانوية، والتي استقالت منذ ذلك الحين، ووجهت إليها تهمة جناية نشاط جنسي مع طالب من قبل مدرس، وقيل للمحكمة أنه يعتقد أن الزوجين مارسا الجنس خمس مرات على الأقل.



كما علمت المحكمة أن المدرسة كانت على علم بشائعات عن وجود علاقة مزعومة بين التلميذ والمعلمة وتحدثت معهما حول هذا الموضوع. وكانت عائلة المعلمة ومجموعة من الطلاب حاضرين أيضًا لحضور الجلسة في المحكمة.



وقال مدير المدرسة مارك أنجيرر لأولياء الأمور في رسالة: "على الرغم من أنني لا أستطيع مناقشة المعلومات الشخصية، أردت أن أبلغكم أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. نحن نشارككم مخاوفكم بشأن هذا الوضع. إن سلامة وأمن طلابنا وموظفينا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعًا، وعلى الرغم من أن هذا الوضع مثير للقلق، إلا أنه تتم إدارته من قبل سلطات إنفاذ القانون."



في حين أن سن الرضا الجنسي في الولايات المتحدة هو عادة 18 عامًا، يمكن اتهام المعلمين والأشخاص الذين يشغلون مناصب مماثلة بارتكاب جناية لأنه لا علاقة له بما إذا كان النشاط الجنسي قد تم بالتراضي أم لا. الاستثناء الوحيد هو إذا كان الثنائي متزوجين.

تواجه معلمة من ولاية كارولينا الشمالية عددًا من التهم الموجهة إليها بعد أن وجدت والدة أحد الطلاب ابنها يمارس الجنس مع معلمته غابرييلا نيوفيلد.وبعد سماع شائعات عن تورط ابنها البالغ من العمر 18 عامًا في علاقة مع نيوفيلد، قررت تعقبه عبر هاتفه المحمول. ولاحظت أنه لم يكن في تدريب الرغبي، واكتشفت موقع ابنها في الحديقة المحلية، حيث وجدته يمارس الجنس مع معلمته في سيارتها، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وتم بعد ذلك القبض على مدرسة الأحياء من مدرسة جنوب مكلنبورغ الثانوية، والتي استقالت منذ ذلك الحين، ووجهت إليها تهمة جناية نشاط جنسي مع طالب من قبل مدرس، وقيل للمحكمة أنه يعتقد أن الزوجين مارسا الجنس خمس مرات على الأقل.كما علمت المحكمة أن المدرسة كانت على علم بشائعات عن وجود علاقة مزعومة بين التلميذ والمعلمة وتحدثت معهما حول هذا الموضوع. وكانت عائلة المعلمة ومجموعة من الطلاب حاضرين أيضًا لحضور الجلسة في المحكمة.وقال مدير المدرسة مارك أنجيرر لأولياء الأمور في رسالة: "على الرغم من أنني لا أستطيع مناقشة المعلومات الشخصية، أردت أن أبلغكم أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. نحن نشارككم مخاوفكم بشأن هذا الوضع. إن سلامة وأمن طلابنا وموظفينا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعًا، وعلى الرغم من أن هذا الوضع مثير للقلق، إلا أنه تتم إدارته من قبل سلطات إنفاذ القانون."في حين أن سن الرضا الجنسي في الولايات المتحدة هو عادة 18 عامًا، يمكن اتهام المعلمين والأشخاص الذين يشغلون مناصب مماثلة بارتكاب جناية لأنه لا علاقة له بما إذا كان النشاط الجنسي قد تم بالتراضي أم لا. الاستثناء الوحيد هو إذا كان الثنائي متزوجين.