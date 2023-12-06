سقطت من "المنحنى القاتل"... حافلة تتعرض لحادث مرعب في الفلبين وهذا مصير الركاب!

سقطت من "المنحنى القاتل"... حافلة تتعرض لحادث مرعب في الفلبين وهذا مصير الركاب!



وقع حادث مروع في الفلبين بعد سقوط حافلة مليئة بالركاب في أحد الأودية بوسط الفلبين، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا حتى الآن، بحسب السلطات الفلبينية.



ومن جهته، كشف الحاكم المحلي رودورا كادياو في مؤتمر صحفي إن "الحافلة كانت تقل عشرات الأشخاص عندما تعطلت مكابحها في مقاطعة أنتيك بوسط البلاد بعد ظهر الثلاثاء".



وقال كادياو إن "الحافلة كانت متجهة إلى كولاسي في أنتيك قادمة من إقليم إيلويلو المجاور عندما تعطلت مكابحها على طريق متعرج وسقطت من ارتفاع 30 مترا في الوادي"، مضيفاً: "نطلق على هذه المنطقة اسم المنحنى القاتل. لقد كانت الحافلة الثانية هي التي سقطت هناك بالفعل".

كما أشار كادياو إلى أن "التصميم الهندسي لهذا الطريق معيب للغاية"، وأنه "يريد أن يدين هذا الطريق بالفعل."