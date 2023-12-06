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أراد أن يري ابنة أخته القوقعة المميزة التي عثر عليها حتى اكتشف المصيبة... كاد أن يموت وهذا ما حدث!

أراد أن يري ابنة أخته القوقعة المميزة التي عثر عليها حتى اكتشف المصيبة... كاد أن يموت وهذا ما حدث!







وفي التفاصيل، كان جاكوب إيجينغتون، البالغ من العمر 18 عامًا، يسبح ويبحث عن الأصداف البحرية على شاطئ شولووتر في بيرث عندما عضه الأخطبوط - الذي يحمل سمًا مميتًا، وفق ما نقل موقع



ولم يلاحظ المراهق أنه تعرض للعض إلا بعد أن أظهر لابنة أخته القوقعة، ولاحظ وجود الحيوان القاتل قبل أن يؤذيها أيضًا.



"بمجرد أن رأى الأخطبوط، صرخ بصوت عالٍ للغاية"، وقال شقيقه جوشوا لقناة 7 نيوز بيرث: "لقد أمسكت بالطفلة... هذه واحدة من أكثر الأفكار المؤلمة عما كان يمكن أن يحدث."



وبعد اكتشاف المخلوق، الذي لم يكن أكبر من كف اليد، قام إينغتون بفحص ساقه ووجد لدغة غير مؤلمة - وهي الخطوة التي أنقذت حياته لأنها دفعته إلى طلب رعاية طبية فورية.



وتحمل الأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء سمًا قاتلًا ليس له علاج، واستغرق الأمر من الأطباء ست ساعات لتحقيق الاستقرار للمراهق بعد أن تم حمله على نقالة من الشاطئ. لدغة واحدة من هذه المخلوقات يمكن أن تقتل شخصًا في غضون 30 دقيقة، وفقًا للخبراء.





وغالبًا ما يتم رصد الحيوان على شواطئ بيرث.



ويوصي الخبراء مرتادي الشاطئ بتجنب الماء من دون أحذية الشعاب المرجانية وأن يكونوا في حالة تأهب دائمًا، حيث أن المخلوقات جيدة في تمويه نفسها.



ويستخدم الأخطبوط سمه لقتل فريسته من أجل الغذاء.



وهم يعيشون في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وعادةً بالقرب من الشعاب المرجانية، وفقًا لمتحف التاريخ الوطني.



ويُظهر المخلوق حلقاته الزرقاء فقط عندما يشعر بالتهديد. كاد مراهق أسترالي أن يموت عندما تعرض لعضة أخطبوط سام ذو حلقات زرقاء كان يختبئ في قوقعة (صدفة) استخرجها من المحيط لإظهارها لابنة أخته.وفي التفاصيل، كان جاكوب إيجينغتون، البالغ من العمر 18 عامًا، يسبح ويبحث عن الأصداف البحرية على شاطئ شولووتر في بيرث عندما عضه الأخطبوط - الذي يحمل سمًا مميتًا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولم يلاحظ المراهق أنه تعرض للعض إلا بعد أن أظهر لابنة أخته القوقعة، ولاحظ وجود الحيوان القاتل قبل أن يؤذيها أيضًا."بمجرد أن رأى الأخطبوط، صرخ بصوت عالٍ للغاية"، وقال شقيقه جوشوا لقناة 7 نيوز بيرث: "لقد أمسكت بالطفلة... هذه واحدة من أكثر الأفكار المؤلمة عما كان يمكن أن يحدث."وبعد اكتشاف المخلوق، الذي لم يكن أكبر من كف اليد، قام إينغتون بفحص ساقه ووجد لدغة غير مؤلمة - وهي الخطوة التي أنقذت حياته لأنها دفعته إلى طلب رعاية طبية فورية.وتحمل الأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء سمًا قاتلًا ليس له علاج، واستغرق الأمر من الأطباء ست ساعات لتحقيق الاستقرار للمراهق بعد أن تم حمله على نقالة من الشاطئ. لدغة واحدة من هذه المخلوقات يمكن أن تقتل شخصًا في غضون 30 دقيقة، وفقًا للخبراء.وغالبًا ما يتم رصد الحيوان على شواطئ بيرث.ويوصي الخبراء مرتادي الشاطئ بتجنب الماء من دون أحذية الشعاب المرجانية وأن يكونوا في حالة تأهب دائمًا، حيث أن المخلوقات جيدة في تمويه نفسها.ويستخدم الأخطبوط سمه لقتل فريسته من أجل الغذاء.وهم يعيشون في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وعادةً بالقرب من الشعاب المرجانية، وفقًا لمتحف التاريخ الوطني.ويُظهر المخلوق حلقاته الزرقاء فقط عندما يشعر بالتهديد.

