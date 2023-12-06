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بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
منوعات
2023-12-06 | 05:03
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بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
توفيت نجمة الأفلام الإباحية البريطانية الشهيرة وشخصية الإنترنت صوفي أندرسون عن عمر يناهز 36 عامًا، بعد أيام فقط من وفاة زوجها - وزميلها الفنان البالغ - أوليفر سبيدينغ، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتم الإعلان عن الأخبار الثلاثاء على إنستغرام من قبل شريكة أندرسون الإباحية السابقة، ريبيكا مور - وهما الاثنان اللذان حققا شهرة واسعة على الإنترنت منذ سنوات عدة كثنائي يحملان عنوان "The C ** k Destroyers".
وكتبت مور على إنستغرام: "لقد شعرت بالصدمة عندما سمعت الأخبار الفظيعة عن وفاة صوفي... لقد تقاسمنا بعض الأوقات الرائعة معًا وهذه هي الطريقة التي سأتذكرها بها. الروح الشمبانية والمضحكة وطيبة القلب التي كانت شنيعة من الخارج ولكنها أيضًا لطيفة جدًا خلف الأبواب المغلقة."
وأضافت: "لقد كنا قريبتين جدًا، وتشاركنا وقتًا مجنونًا معًا كان فريدًا تمامًا بالنسبة لنا. هكذا سأتذكرها. هذا أمر مأساوي للغاية ولكني أعلم أنك الآن في سلام. سأظل أحبك دائمًا وأحتفظ بمكانة خاصة في قلبي."
ولم يذكر المزيد سبب الوفاة. وتأتي هذه الأخبار المأساوية بعد وفاة زوج أندرسون، نجم الأفلام الإباحية ولاعب كرة القدم السابق سبيدينغ، في أواخر تشرين الثاني عن عمر يناهز 34 عامًا فقط.
وأعلن ناديه السابق لكرة القدم وفاته عبر الإنترنت: "يشعر كرويدون إف سي بحزن عميق عندما علم بوفاة لاعبنا السابق، أوليفر سبدينج.
سيفتقد الجميع في النادي أوليفر بشدة، وأفكارنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.
لم يتم الكشف عن سبب الوفاة علنًا لـ Spedding. ولكن في تطور غريب، جاءت هاتان الوفاةان بعد وقت قصير من وقوع أندرسون ضحية لخدعة موت قاسية تم تداولها عبر الإنترنت - والتي يقال إن Spedding بدأها.
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(صور)
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