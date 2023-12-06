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جلس إلى جانبها في الحديقة وقدم لها قارورة ثم نفذ جريمته... إليكم التفاصيل الصادمة!

منوعات
2023-12-06 | 06:00
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جلس إلى جانبها في الحديقة وقدم لها قارورة ثم نفذ جريمته... إليكم التفاصيل الصادمة!
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جلس إلى جانبها في الحديقة وقدم لها قارورة ثم نفذ جريمته... إليكم التفاصيل الصادمة!

جلس إلى جانبها في الحديقة وقدم لها قارورة ثم نفذ جريمته... إليكم التفاصيل الصادمة!

استمعت محكمة بريطانية إلى أن مهاجراً غير شرعي اغتصب امرأة في حديقة تاور بمدينة لينكس البريطانية. 
وفي التفاصيل، كانت المرأة تجلس على احد مقاعد الحديقة حين جلس إلى جانبها رجل غريب وأخبرها أنه مهاجر غير شرعي، ليعطيها فيما بعد "قارورة" بها سائل مجهول قبل الاقدام على اغتصابها.

وشاهدت هيئة المحلفين، يوم الثلاثاء، لقطات كاميرات المراقبة للرجل والامرأة وهما يجلسان معًا على المقعد في الحديقة، ويبدو أنهما في حالة سكر.

وقال كلايف ستوكويل، ممثل الادعاء أن المرأة اتصلت بالشرطة بعد وقوع الحادثة ليتم العثور عليها "في حالة اضطراب وسكر شديد". 

وبدوره، نفى الرجل تهمة الاغتصاب وادعي أنهما مارسا الجنس بالتراضي.
 
 

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