لا يستطيعان تحمل نفقة حفل زفاف فاخر... مكان احتفالهما صدم الجميع وهكذا دُفعت التكلفة!

فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

جلس إلى جانبها في الحديقة وقدم لها قارورة ثم نفذ جريمته... إليكم التفاصيل الصادمة!