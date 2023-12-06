أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

منوعات
2023-12-06 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

التقطت الكاميرا ضابط شرطة عسكري برازيلي خارج الخدمة وهو يطلق النار على زوجته ويقتلها بعد أن ضربها مرات عدة على وجهها أثناء قتال خارج سيارتهم.

وأظهر الفيديو الصادم الجندي البرازيلي تياجو دي ليما، وهو يطلق رصاصتين على الأقل على زوجته إريكا دي ليما، قبل أن تتعثر على الأرض خلال المواجهة المميتة يوم الأحد، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وذكرت شبكة سي إن إن برازيل أن الزوجين كانا متزوجين لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل الشجار الذي دار في سيارتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت أجزاء أخرى من لقطات المراقبة المرأة وهي تكافح لإخراج الرجل من السيارة قبل أن يخرج بمفرده ويطلق عليها اللكمات عدة مرات.

وبعد الاعتداء وإطلاق النار، قفز تياجو مرة أخرى إلى السيارة وبدأ بالقيادة بعيدًا، لكنه عاد بعد ذلك وحاول إعادة الضحية إلى السيارة عندما خرج السكان من منازلهم، حسبما تظهر اللقطات.

وانتهى به الأمر بأخذ زوجته إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.

وقبل حوالي شهر من إطلاق النار، ورد أن إريكا قدمت تقريرًا للشرطة بشأن تهديد بالعنف المنزلي، لكنها اختارت عدم متابعة التهم ضد زوجها.

وزعمت إريكا في تلك الحادثة أن تياجو انتقدها لأنه كان يشعر بالغيرة بعد أن غادر الاثنان ملهى ليليًا، ووجه مسدسًا نحو رأسها بمجرد عودتهما إلى المنزل.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

جريمته...

الشرطة

العسكرية

البرازيلية

زوجته

بالرصاص

السبب!

LBCI التالي
طائرة تضطر للهبوط اضطراريًا بسبب "مرض الطيار"... وهذا ما حصل!
لا يستطيعان تحمل نفقة حفل زفاف فاخر... مكان احتفالهما صدم الجميع وهكذا دُفعت التكلفة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:43

إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-30

طلبت من المدعوين ارتداء الأسود في زفاف ابنها.. كرهها لزوجته لا يوصف وهذا السبب!

LBCI
منوعات
2023-11-29

مطاردة الشرطة لطفل يقود شاحنة مسروقة...وهذا ما تسبب به! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-28

لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:07

"سأحتفل بعيد الميلاد وحدي بعيداً عن أطفالي"...خطف زوجها طفليها وحرمها منهما لسنوات وهذه القصة كاملة!

LBCI
منوعات
09:53

شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!

LBCI
منوعات
09:46

وفاة مراهق متأثراً بجراحه...والسبب جريمة مروعة!

LBCI
منوعات
09:37

"اعتقدت أن شيئًا فظيعًا قد حدث"... وقف شرطيان على باب منزل ممثلة اباحية بسبب فيديو: ما علاقة الملابس الداخلية؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-16

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-02

ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟

LBCI
صحف اليوم
2023-12-05

مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": الأسبوع الحالي يشكّل مهلة حاسمة للحكومة لكي تبت بملف قيادة الجيش

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:47

هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:47

الدبلوماسية الدولية تتحرك لخفض التصعيد في قطاع غزة... كيف كان المشهد ميدانيًا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:58

كيف هي الصورة على الجبهة الجنوبية اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:55

كيف كان مشهد وداع الشهيد في الجيش اللبنانيّ المقداد؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ

LBCI
أخبار دولية
06:32

الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري

LBCI
أخبار لبنان
02:12

الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون

LBCI
أخبار لبنان
01:11

الراعي في الجنوب الخميس في زيارة تفقدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة

LBCI
رياضة
13:58

انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:04

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد

LBCI
فنّ
06:34

الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"

LBCI
منوعات
16:29

شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!

LBCI
خبر عاجل
12:33

بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية

LBCI
منوعات
12:56

انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!

LBCI
منوعات
14:43

إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:39

السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)

LBCI
منوعات
15:25

ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More