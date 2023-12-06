طائرة تضطر للهبوط اضطراريًا بسبب "مرض الطيار"... وهذا ما حصل!

سقطت من "المنحنى القاتل"... حافلة تتعرض لحادث مرعب في الفلبين وهذا مصير الركاب!

سقطت من "المنحنى القاتل"... حافلة تتعرض لحادث مرعب في الفلبين وهذا مصير الركاب!

في باريس... كاتدرائية نوتردام تعود بعد عام