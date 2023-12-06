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شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!

منوعات
2023-12-06 | 09:53
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شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!
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شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!

شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!

اعترفت امرأة أن الشعور بالذنب جعلها تعود إلى زوجها بعد خيانتها له، لكنها ما زالت تتسلل لممارسة الجنس بالسرّ مع عشيقها، الذي اعتقد زوجها أنها أنهت علاقتها به.

علماً أنها اتربطت بزوجها منذ ست سنوات، وكانت علاقتهما جيدة، ولكن المرأة قالت: "قلبي لم يعد ينبض لزوجي، والحب والشهوة يحافظان على أفكاري اليقظة مع الرجل الآخر".

وعلم الزوج بخيانة زوجته له، وانفصلا لمدة ثلاثة أشهر. حيث أن المرأة كانت تجمعها علاقة بعشيقها لمدة ثلاث سنوات قبل زواجها. وعندما التقت به مجدداً، لم تستطع منع نفسها من الاقتراب منه مجدداً، ووقعت في حبه بشدة.

ورغم ذلك، توسّل الزوج زوجته للعودة إلى المنزل، ودفعها شعورها بالذنب للعودة، ما أفقدها علاقتها مع عشيقها.
 

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