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دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!

منوعات
2023-12-06 | 13:20
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دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!
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دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!

دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!

زعمت سائحة بريطانية أنها تعرضت للاغتصاب من قبل نادل أجبرها على الدخول إلى غرفة جانبية في مطعم للبيتزا في نابولي في ايطاليا.

وقالت الضحية البالغة 22 عاماً، إن الحادث المزعوم خلال إجازتها في إيطاليا كان "أسوأ تجربة في حياتها".

وكانت حينها قد توقفت لتناول الطعام وبعض المشروبات في المكان أثناء زيارتها للمدينة في تموز، حيث تحدثت مع نادل بالانكليزية.

لكنها تدعي أن النادل دفعها بعد ذلك إلى غرفة أخرى واغتصبها، بحسب موقع "ذا صن".

وبدأ التحقيق من خلال اختبار الحمض النووي على الآثار البيولوجية الموجودة على ملابس الضحية، وكان النادل قد نفى هذا الادعاء.


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