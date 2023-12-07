"منقوشة الزعتر" و"الإفطار الرمضاني" على لائحة "اليونيسكو" للتراث غير المادي

أدرجت منظمة اليونيسكو، منقوشة الزعتر على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية، واصفة إياها بأنها "راسخة في الهوية" اللبنانية.



كما أدرجت "التقاليد الاجتماعية والثقافية" المرتبطة بالإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث غير المادي، نزولاً عند طلب تقدّمت به أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا.