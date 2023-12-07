حادثة كارثية… صيد الأرانب بين الإخوة أودى بحياته!

قُتل فتى يبلغ من العمر 11 عامًا بعد أن أطلقت عليه شقيقته البالغة من العمر 12 عامًا النار عن طريق الخطأ أثناء صيد الأرانب في ولاية ميسيسيبي الأميركية يوم السبت، فيما وصفه المسؤولون بأنه "مأساة مروعة"، وفق ما أفاد موقع " people ".

وفي تفاصيل الحادثة، كان الولدان يصطادان الأرانب مع شقيقهما غير الشقيق البالغ من العمر 19 عامًا في منزل جدتهم في مقاطعة جونز، في الولايات المتحدة الأميركية، عندما وقع الحادث في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، وفقًا للتقارير المحلية.

وكان الأخ الضحية قد سلم شقيقته البندقية حتى تتمكن من إطلاق النار على أرنب، وبينما كانت تصوب، نهض الصبي وتجاوز خط النار، ضغطت على الزناد وانتهى بها الأمر بإطلاق النار على رأسه، وفق تحقيقات الشرطة في الحادثة، وما زالت التحقيقات جارية حتى اللحظة هذه.