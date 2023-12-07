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القبض على سائق سيارة أجرة في اليابان... والتهمة "دهس حمامة"!
منوعات
2023-12-07 | 07:00
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القبض على سائق سيارة أجرة في اليابان... والتهمة "دهس حمامة"!
القبض على سائق سيارة أجرة في اليابان... والتهمة "دهس حمامة"!
ألقت الشرطة اليابانية القبض على سائق سيارة أجرة في طوكيو للاشتباه في قيامه عمداً بالاصطدام بسرب من الطيور، مما أدى إلى مقتل واحدة منها.
وقال متحدث باسم شرطة طوكيو لوكالة فرانس برس إن المشتبه به أتسوشي أوزاوا، 50 عاما، "استخدم سيارته لقتل حمام عادي، وهو ليس حيوان صيد" في العاصمة اليابانية الشهر الماضي، وتم اعتقاله يوم الأحد لانتهاكه قوانين حماية الحياة البرية.
وقال المشتبه به للشرطة إنه صدم الطيور لأن "الطرق مخصصة للناس. الأمر متروك للحمام لتجنب السيارات"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وفي حين يمكن اصطياد أعداد محدودة من حمام الطرائد بشكل قانوني في اليابان، إلا أنه لا يمكن قتل الفصائل الأخرى من هذه الطيور إلا إذا كانت تشكل مصدر إزعاج مؤكد، مثل التسبب في أضرار للمحاصيل والماشية، وبموافقة السلطات المحلية فقط.
ويُزعم أن سائق التاكسي خرج مسرعاً من إشارات المرور بعد أن تحولت إلى اللون الأخضر واصطدم بالطيور بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لوسائل الإعلام اليابانية.
ونظرًا لوظيفته كسائق محترف، وصفت الشرطة أفعاله بأنها "خبيثة للغاية"، وهو الاعتبار الذي دفعهم إلى المضي قدمًا في عملية الاعتقال غير العادية.
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