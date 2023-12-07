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ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)

منوعات
2023-12-07 | 11:45
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ضبط مذيعة &quot;بي بي سي&quot; في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
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ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)

اعتذرت مذيعة أخبار في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للعلن بعد أن تم ضبطها وهو تشير بالإصبع الأوسط إلى الكاميرا على الهواء مباشرة في بداية نشرة الأخبار.
 
وفي لقطات متداولة، يمكن رؤية مريم موشيري وهي ترفع حاجبيها وتبتعد عن الكاميرا وهي تظهر على الشاشة بعد انتهاء العد التنازلي الموسيقي الشهير للبرنامج.
 
ويبدو أن السيدة موشيري، 46 عامًا، وهي واحدة من كبار مقدمي البرامج في القناة، أدركت بسرعة أنها في البث المُباشر وانتزعت يدها قبل أن تبدأ في قراءة العناوين الرئيسية عن بوريس جونسون.
 
وقالت في مقطع الفيديو المتداول: "مباشرةً من لندن، هذه أخبار بي بي سي"، بعد أن تبنت بسرعة سلوكًا أكثر جدية.
 
وأصدرت المذيعة هذا الصباح اعتذارًا رسمياً على وسائل التواصل الاجتماعي قائلةً إنها "لم تدرك" أنه سيتم توثيق هذه الحركة البذيئة على الكاميرا، وأنها "آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص".
 
 

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