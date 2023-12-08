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دُفن حيا في حفرة لشوي خنزير... ابن الـ23 سنة توفي بطريقة مأساوية وهذه تفاصيل ما حصل!

دُفن حيا في حفرة لشوي خنزير... ابن الـ23 سنة توفي بطريقة مأساوية وهذه تفاصيل ما حصل!





وفي التفاصيل، كان جوش تايلور في مخيم على الشاطئ في جزيرة بريبي في كوينزلاند يوم السبت مع أصدقائه عندما سقط في حفرة قيل إنها حُفرت لشوي خنزير، ودُفن في الرمال بطريقة جعلت إخراجه من الحفرة مستحيلًا لبعض الوقت.



ونُقل تايلور جوا من الجزيرة إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا، وكان في حالة حرجة، حيث توفي متأثرا بجراحه بعد ظهر الخميس.



وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: "قد يكون هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين ولم يتحدثوا بعد مع الشرطة".



وكان تايلور مع أصدقائه في جزيرة بريبي، وهي منطقة تخييم شهيرة تقع على بعد 65 كيلومتراً (40 ميلاً) شمال بريسبان، عندما وقع الحادث، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.



وذكرت صحيفة Courier Mail أن الأمر استغرق حوالي 15 شخصًا لإخراجه، قبل أن يقوم حراس الحياة البرية بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي عليه حتى وصول المسعفين إلى مكان الحادث. كشفت السلطات الأسترالية عن وفاة شاب، يبلغ من العمر 23 عاماً، بشكل مروّع بعد أن سقط تحت الرمال على الشاطئ، وفقاً لشبكة " بي بي سي ".وفي التفاصيل، كان جوش تايلور في مخيم على الشاطئ في جزيرة بريبي في كوينزلاند يوم السبت مع أصدقائه عندما سقط في حفرة قيل إنها حُفرت لشوي خنزير، ودُفن في الرمال بطريقة جعلت إخراجه من الحفرة مستحيلًا لبعض الوقت.ونُقل تايلور جوا من الجزيرة إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا، وكان في حالة حرجة، حيث توفي متأثرا بجراحه بعد ظهر الخميس.وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: "قد يكون هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين ولم يتحدثوا بعد مع الشرطة".وكان تايلور مع أصدقائه في جزيرة بريبي، وهي منطقة تخييم شهيرة تقع على بعد 65 كيلومتراً (40 ميلاً) شمال بريسبان، عندما وقع الحادث، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.وذكرت صحيفة Courier Mail أن الأمر استغرق حوالي 15 شخصًا لإخراجه، قبل أن يقوم حراس الحياة البرية بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي عليه حتى وصول المسعفين إلى مكان الحادث.