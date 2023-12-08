أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زعما بأنهما يعالجان بق الفراش... إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال!

منوعات
2023-12-08 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زعما بأنهما يعالجان بق الفراش... إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زعما بأنهما يعالجان بق الفراش... إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال!

زعما بأنهما يعالجان بق الفراش... إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال!

ألقي القبض على رجلين في فرنسا بعد مزاعم عن قيامهما بالاحتيال على كبار السن لدفع آلاف اليورو مقابل علاج بق الفراش الذي لا يحتاجون إليه.

وقالت الشرطة في ستراسبورغ إنهما كانا يذهبان إلى منازل ضحاياهما، ويجريان خدمات مراقبة زائفة، ثم يتقاضيان مبالغ زائدة مقابل منتجات العلاج.

وأضافت الشرطة أن 48 شخصًا تعرضوا للاحتيال من قبل المحتالين،و كثير منهم نساء فوق الـ 90 عامًا.

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في تفشي بق الفراش في كل أنحاء فرنسا.

وأثارت هذه القضية القلق في كل أنحاء البلاد، حيث يعمل كبار المسؤولين الحكوميين على اتخاذ تدابير لمعالجتها.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

بأنهما

يعالجان

الفراش...

إلقاء

القبض

شخصين

بتهمة

الاحتيال!

LBCI التالي
"الرجل المحظوظ"... فاز بهذه اللعبة أكثر من مرة والمبلغ الذي ربحه هائل!
دُفن حيا في حفرة لشوي خنزير... ابن الـ23 سنة توفي بطريقة مأساوية وهذه تفاصيل ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-30

القبض على مُعلّمة تعطي دروساً في التعليم الجنسي... بتهمة تورطها في مجال الدعارة!

LBCI
منوعات
2023-11-02

القبض على امرأة أربعينية بتهمة قتل عائلة زوجها باستخدام الفطر السام... هل سممت لهم عمداً؟!

LBCI
منوعات
2023-10-06

"مؤامرة" مرعبة ومخططات تعذيب... إلقاء القبض على المتهم باختطاف مذيعة معروفة في هذا البلد وهذه التفاصيل!

LBCI
امن وقضاء
2023-09-28

قوى الأمن: عناصر حاجز ضهر البيدر تُلقي القبض على شخصين بجرائم متنوّعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:23

"حاول أن يقاوم لكنه فشل"... عثروا على حذاء في فم "القطة الكبيرة" ثم انكشفت المصيبة!

LBCI
منوعات
05:11

"الأخ الحنون" يأسر قلوب الملايين حول العالم... ما فعله مؤثر للغاية! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:46

"الرجل المحظوظ"... فاز بهذه اللعبة أكثر من مرة والمبلغ الذي ربحه هائل!

LBCI
منوعات
03:00

دُفن حيا في حفرة لشوي خنزير... ابن الـ23 سنة توفي بطريقة مأساوية وهذه تفاصيل ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-06

بوحبيب إلتقى ريزا وفريغسن: تسليم داتا النازحين للأمن العام خطوة في الإتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-10

في اليوم الرابع من عملية "طوفان الأقصى"... حماس قررت فرض معادلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
2023-11-25

ممثل حركة حماس في لبنان للـLBCI: كأنّ من رتّب الهدنة أراد لها أن تمتدّ..

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-02

مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:58

ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:58

اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:49

قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟

LBCI
أخبار لبنان
15:20

جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:37

طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل

LBCI
فنّ
07:08

وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع

LBCI
حال الطقس
23:53

منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
13:05

طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:36

نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:49

قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟

LBCI
منوعات
11:45

ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More