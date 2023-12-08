زعما بأنهما يعالجان بق الفراش... إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال!

زعما بأنهما يعالجان بق الفراش... إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال!



ألقي القبض على رجلين في فرنسا بعد مزاعم عن قيامهما بالاحتيال على كبار السن لدفع آلاف اليورو مقابل علاج بق الفراش الذي لا يحتاجون إليه.



وقالت الشرطة في ستراسبورغ إنهما كانا يذهبان إلى منازل ضحاياهما، ويجريان خدمات مراقبة زائفة، ثم يتقاضيان مبالغ زائدة مقابل منتجات العلاج.



وأضافت الشرطة أن 48 شخصًا تعرضوا للاحتيال من قبل المحتالين،و كثير منهم نساء فوق الـ 90 عامًا.



وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في تفشي بق الفراش في كل أنحاء فرنسا.



وأثارت هذه القضية القلق في كل أنحاء البلاد، حيث يعمل كبار المسؤولين الحكوميين على اتخاذ تدابير لمعالجتها.