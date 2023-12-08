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"حاول أن يقاوم لكنه فشل"... عثروا على حذاء في فم "القطة الكبيرة" ثم انكشفت المصيبة!

"حاول أن يقاوم لكنه فشل"... عثروا على حذاء في فم "القطة الكبيرة" ثم انكشفت المصيبة!







وتم هذا الاكتشاف المروع في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في مقاطعة البنجاب يوم الأربعاء، وفق ما نقل موقع



وقال زهير أنور، وهو مسؤول حكومي محلي كبير، لوسائل الإعلام: "عندما قاموا بتنظيف حديقة الحيوان والأوكار، وجدوا "الحيوان" يحمل حذاءً في فمه".



وأضاف: "اشتبه الموظفون بالأمر ثم عثروا على جثة داخل الوكر".



ومن غير الواضح أي نوع من القطط الكبيرة هو لأن أنور استخدم كلمة يمكن أن تعني نمرًا أو فهدا، ويعتقد أن كلاهما موجود في حديقة الحيوان، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه نمر.



ولم يتم التعرف على هوية ضحية الهجوم، وليس من الواضح كيف انتهى به الأمر في حظيرة الحيوانات.



وقال أنور: "تقييمنا حتى الآن هو أن هذا يبدو مجنونا، لأن الشخص العاقل لن يقفز إلى الوكر... يمكنك أن ترى أن العرين مؤمن. هناك سلالم خلف الوكر، ربما قفز من هناك".



وقال ظفر الله، مسؤول منظمة الإنقاذ 1122 في باهاوالبور، والذي يعرف باسم واحد، إن ساقي الضحية تعرضتا للقضم بشدة ويبدو أن جثته "قد مضى عليها ساعات عدة على هذا الحال".



"لم يعرف بعد من هو وكيف وصل إلى هناك"، وقال ظفر الله: "يتم التحقيق في الأمر".



وقام خبراء الطب الشرعي بفحص الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.



وكشف تقرير تشريح الجثة الأولي الذي تم إجراؤه في مستشفى باهاوال فيكتوريا أن الضحية مزقته القطط الكبيرة، حسبما ذكرت قناة Geo.tv الإخبارية الباكستانية. وذكر أيضًا أن الرجل حاول الدفاع عن نفسه لكن الحيوانات تغلبت عليه.



وتدير حديقة الحيوان إدارة الحياة البرية في البنجاب، وتضم، من بين حيوانات أخرى، الأسود والنمور والضباع في "حظائر خنادق حديثة"، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وتبلغ رسوم دخول البالغين إلى حديقة الحيوان 18 سنتًا فقط.



وشكلت الحكومة المحلية في باهاوالبور لجنة للتحقيق في الهجوم المميت وتقديم تقرير مفصل في غضون أسبوع، وفقًا لموقع Geo.tv.



وتم إغلاق حديقة الحيوان أمام الزوار في انتظار نتيجة التحقيق.

عثر على رجل مقتولا داخل حظيرة في حديقة حيوانات في باكستان، بعد أن عثر عمال التنظيف على "قطة كبيرة" تضع حذاء في فمها.وتم هذا الاكتشاف المروع في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في مقاطعة البنجاب يوم الأربعاء، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال زهير أنور، وهو مسؤول حكومي محلي كبير، لوسائل الإعلام: "عندما قاموا بتنظيف حديقة الحيوان والأوكار، وجدوا "الحيوان" يحمل حذاءً في فمه".وأضاف: "اشتبه الموظفون بالأمر ثم عثروا على جثة داخل الوكر".ومن غير الواضح أي نوع من القطط الكبيرة هو لأن أنور استخدم كلمة يمكن أن تعني نمرًا أو فهدا، ويعتقد أن كلاهما موجود في حديقة الحيوان، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه نمر.ولم يتم التعرف على هوية ضحية الهجوم، وليس من الواضح كيف انتهى به الأمر في حظيرة الحيوانات.وقال أنور: "تقييمنا حتى الآن هو أن هذا يبدو مجنونا، لأن الشخص العاقل لن يقفز إلى الوكر... يمكنك أن ترى أن العرين مؤمن. هناك سلالم خلف الوكر، ربما قفز من هناك".وقال ظفر الله، مسؤول منظمة الإنقاذ 1122 في باهاوالبور، والذي يعرف باسم واحد، إن ساقي الضحية تعرضتا للقضم بشدة ويبدو أن جثته "قد مضى عليها ساعات عدة على هذا الحال"."لم يعرف بعد من هو وكيف وصل إلى هناك"، وقال ظفر الله: "يتم التحقيق في الأمر".وقام خبراء الطب الشرعي بفحص الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.وكشف تقرير تشريح الجثة الأولي الذي تم إجراؤه في مستشفى باهاوال فيكتوريا أن الضحية مزقته القطط الكبيرة، حسبما ذكرت قناة Geo.tv الإخبارية الباكستانية. وذكر أيضًا أن الرجل حاول الدفاع عن نفسه لكن الحيوانات تغلبت عليه.وتدير حديقة الحيوان إدارة الحياة البرية في البنجاب، وتضم، من بين حيوانات أخرى، الأسود والنمور والضباع في "حظائر خنادق حديثة"، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وتبلغ رسوم دخول البالغين إلى حديقة الحيوان 18 سنتًا فقط.وشكلت الحكومة المحلية في باهاوالبور لجنة للتحقيق في الهجوم المميت وتقديم تقرير مفصل في غضون أسبوع، وفقًا لموقع Geo.tv.وتم إغلاق حديقة الحيوان أمام الزوار في انتظار نتيجة التحقيق.