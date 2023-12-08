عرض ميلادي في كاليفورنيا يتحول الى مأساة… إليكم ما حدث!

فرقتهما المسافة وجمعهما الحب... سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

فرقتهما المسافة وجمعهما الحب... سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

"حاول أن يقاوم لكنه فشل"... عثروا على حذاء في فم "القطة الكبيرة" ثم انكشفت المصيبة!