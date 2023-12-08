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عرض ميلادي في كاليفورنيا يتحول الى مأساة… إليكم ما حدث!
منوعات
2023-12-08 | 06:02
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عرض ميلادي في كاليفورنيا يتحول الى مأساة… إليكم ما حدث!
عرض ميلادي في كاليفورنيا يتحول الى مأساة… إليكم ما حدث!
صدمت سيارة "فورد "(F-150) عددا من الأشخاص في موكب لعيد الميلاد في بيكرسفيلد، كاليفورنيا، قبل بدء الحدث مباشرة، وفق قسم شرطة بيكرسفيلد.
وفي التفاصيل، تم إرسال الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع العرض حيث أصيب عدد من الأشخاص بسبب الحادث، كما نقلت قناة
فوكس
.
وأوصت الشرطة السكان في بيان لها، بتجنب المنطقة هذه الفترة، لأنها في صدد متابعة التحقيق في الشارع، ما يؤثر على مسار العرض الأصلي.
وبحسب معلومات الشرطة، روى أحد الشهود أنه رأى الشخص الذي كان يقود الشاحنة وهو يحاول مشاجرة الضباط، ووفق التقارير، ما زال سبب الحادث حتى هذه اللحظة غير معروف والتحقيق مستمر.
وأعلن المعنيون أن العرض سيُستكمل كما هو مقرر، ولكن سيتم تغيير مساره.
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