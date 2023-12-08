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فرقتهما المسافة وجمعهما الحب... سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

منوعات
2023-12-08 | 06:25
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فرقتهما المسافة وجمعهما الحب... سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
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فرقتهما المسافة وجمعهما الحب... سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

فرقتهما المسافة وجمعهما الحب... سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

انتشر فيديو على تيك توك، لشابة أعلنت أنها سافرت من أستراليا إلى إنكلترا لمفاجأة صديقها السابق، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وحصلت تاميكا تشيني، أو @tamicheney على التطبيق، على 1.7 مليون مشاهدة بمقطع مدته 29 ثانية شوهدت فيه وهي تطرق باب حبيبها السابق في برايتون في زيارة غير متوقعة بعد أربعة أشهر من عدم الاتصال.

ومع ذلك، كانت تنوي اللقاء به في الشهر التالي، ويبدو أنها شعرت بالثقة من أنه سيستقبلها بفرح بفضل والدته "الثرثارة."

وقالت: "لقد سافرت مسافة 10272 ميلاً لمفاجأة حبيبي السابق بينما لم نكن على اتصال للبقاء في منزله لمدة شهر كامل"، كتبت تشيني، البالغة من العمر 21 عاماً، فوق الفيديو الذي نُشر في 20 تشرين الثاني.

وبينما كان الباب مفتوحًا، ظهر صديقها السابق، سام أيتكين، مبتسمًا ومصدومًا عندما رأى تشيني وهو يقول: "ماذا تفعلين هنا بحق الجحيم؟... هل أنت جادة؟"

وظهر الجبيبان في اللقطات وهما يعانقان بعضهما البعض وهي تقفز بين ذراعيه ليبدأ هو في تقبيلها.

وأوضحت تشيني في احدى المقابلات أن آيتكين انتقل لمتابعة مهنة الموسيقى، ولم تعتقد أنها تريد علاقة بعيدة المدى بعد أن بقيا معًا لمدة ثلاث سنوات.

لكنها كافحت لملء الفراغ الذي تركه آيتكين - حتى أنها ظلت على اتصال بعائلته، التي بقيت في كوينزلاند، على الرغم من انفصالهما. وتذكرت قائلة: "لا تزال علاقتي جيدة جدًا مع عائلته، لذا قمت بزيارة والدته وأبيه لتناول العشاء".

وأضافت المرأة الأسترالية: "أخبرتني والدته أنه لا يزال يحبني كثيرًا ولم يتمكن من المضي قدمًا".

وكان لدى تشيني أمل في أن تتمكن من إحياء علاقتها مع آيتكين. ولحسن الحظ، دعمت عائلته طيور الحب في العودة معًا.

"قالت والدته إنهم سيرسلونني اليه وليس من الضروري أن يكون الأمر رومانسيًا، لكن من الواضح أنه كان حبي الأول - كان دائمًا رومانسيًا بعض الشيء،" قالت تشيني.

وبمجرد حجز رحلة بقيمة 3000 دولار، كانت تشيني مستعدة للمخاطرة بكل شيء من أجل الحب على الرغم من أنها كانت قلقة - وإذا لم تسر الأمور بحسب ما توقعت مع حبيبها، فقد خططت للقيام بجولة أوروبية منفردة.

وقالت: "كنت متوترة للغاية"، ومن حسن حظ تشيني أن الزيارة المفاجئة مرت بسلاسة، وبدأ الشابان الآن فصلاً جديداً من علاقتهما.

وأكدت: "لقد عدنا الآن معًا"، وتخطط للانتقال إلى برايتون في شباط 2024 لتكون أقرب إلى صديقها.

@tamicheney1 Replying to @Itslinkybish #greenscreenvideo ♬ original sound - tamicheney

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