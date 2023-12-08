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بعد أن شاهد رسما تخطيطيا له في قاعة المحكمة... تعليق مضحك من ترامب: ما علاقة وزنه؟

بعد أن شاهد رسمها تخطيطيا له في قاعة المحكمة... تعليق مضحك من ترامب: ما علاقة وزنه؟







وتحدث الرئيس السابق لفترة وجيزة مع مجموعة من فناني قاعة المحكمة، وفحص رسوماتهم التخطيطية له وهو يراقب شهادة من طاولة الدفاع في محاكمة الاحتيال المدني ضده والتي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وفق ما نقل موقع



وقال قطب العقارات للفنانة جين روزنبرغ، "لطيفة"، بعد أن فحص تصويرها له، حسبما قالت لشبكة ABC News.



ثم التفت ترامب (77 عاما) لينظر إلى أعمال الفنانة إيزابيل برورمان قائلا: "رائع، مذهل".



وتتذكره برورمان وهو يعلق بعد مشاهدة عملها، قائلا: "يجب أن أفقد بعض الوزن".

قال دونالد ترامب لرسامة، الخميس، إنه بحاجة إلى "إنقاص بعض الوزن" بعد أن شاهد رسمها له في قاعة المحكمة، وفقًا لتقرير.وتحدث الرئيس السابق لفترة وجيزة مع مجموعة من فناني قاعة المحكمة، وفحص رسوماتهم التخطيطية له وهو يراقب شهادة من طاولة الدفاع في محاكمة الاحتيال المدني ضده والتي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال قطب العقارات للفنانة جين روزنبرغ، "لطيفة"، بعد أن فحص تصويرها له، حسبما قالت لشبكة ABC News.ثم التفت ترامب (77 عاما) لينظر إلى أعمال الفنانة إيزابيل برورمان قائلا: "رائع، مذهل".وتتذكره برورمان وهو يعلق بعد مشاهدة عملها، قائلا: "يجب أن أفقد بعض الوزن".