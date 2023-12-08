صورة بسيطة لوجبة العشاء تسببت بفاتورة "باهظة الثمن"... ما حصل مع هذه الزبونة لا يُصدّق!

ما حصل مع نجم البيسبول الشاب مأساوي... هكذا فقد حياته خلال التدريبات!

ما حصل مع نجم البيسبول الشاب مأساوي... هكذا فقد حياته خلال التدريبات!

بعد أن شاهد رسما تخطيطيا له في قاعة المحكمة... تعليق مضحك من ترامب: ما علاقة وزنه؟