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دخلت في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ثم وقعت الفاجعة... أصيبت بطلقات نارية في مؤخرتها وهذه التفاصيل!

دخلت في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ثم وقعت الفاجعة... أصيبت بطلقات نارية في مؤخرتها وهذه التفاصيل!







وفي التفاصيل، كان لدى المرأة البالغة من العمر 57 عامًا مسدسًا مخفيًا على جسدها أثناء انزلاقها في تجويف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، ولكن عندما تم تشغيل مغناطيسات الجهاز القوية، تعثر الزناد المعدني وانفجر المسدس، وفق ما نقل موقع



وجاء في تقرير مشكلة استخدام الجهاز الذي قدمته شركة التأمين الخاصة بالمرأة إلى إدارة الغذاء والدواء: "أصيبت المريضة بطلق ناري في منطقة الأرداف اليمنى".



وأضاف التقرير: "تم فحص المريضة من قبل طبيب في الموقع ووصف فتحات الدخول والخروج بأنها صغيرة جداً وسطحية، ولا تخترق إلا الأنسجة تحت الجلد".



وبعد إصابتها بطلق ناري في مؤخرتها، أُدخلت المرأة إلى المستشفى وتم علاج جروحها، وأشار التقرير إلى أنها تعافت بشكل كامل.



ومن غير الواضح كيف تمكنت المرأة من إدخال سلاح إلى غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأشار التقرير إلى أنها خضعت لفحص روتيني بحثًا عن الأجسام المعدنية، وقالت إنها لم تكن تحمل أي شيء قبل الدخول.



وتستخدم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المجالات المغناطيسية الناتجة عن مغناطيسات قوية للغاية لإنشاء صور لداخل جسم الإنسان. إن مغناطيساتها قوية جدًا بحيث يُطلب من المرضى إزالة كل المعادن من أجسادهم، وتتم مراقبة كل عنصر يدخل إلى غرف الآلة بعناية لمنع الأشياء العادية من أن تصبح مقذوفات خطيرة.



وعلى الرغم من الاحتياطات، فإن الحوادث التي تسببها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لم يسمع بها من قبل.



أظهرت سجلات إدارة الغذاء والدواء أن امرأة مجهولة الهوية من ولاية ويسكونسن تركت مع عدد من الثقوب الإضافية في مؤخرتها بعد أن أخذت سلاحًا ناريًا مليئا بالرصاص إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء زيارة الطبيب في حزيران.وفي التفاصيل، كان لدى المرأة البالغة من العمر 57 عامًا مسدسًا مخفيًا على جسدها أثناء انزلاقها في تجويف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، ولكن عندما تم تشغيل مغناطيسات الجهاز القوية، تعثر الزناد المعدني وانفجر المسدس، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وجاء في تقرير مشكلة استخدام الجهاز الذي قدمته شركة التأمين الخاصة بالمرأة إلى إدارة الغذاء والدواء: "أصيبت المريضة بطلق ناري في منطقة الأرداف اليمنى".وأضاف التقرير: "تم فحص المريضة من قبل طبيب في الموقع ووصف فتحات الدخول والخروج بأنها صغيرة جداً وسطحية، ولا تخترق إلا الأنسجة تحت الجلد".وبعد إصابتها بطلق ناري في مؤخرتها، أُدخلت المرأة إلى المستشفى وتم علاج جروحها، وأشار التقرير إلى أنها تعافت بشكل كامل.ومن غير الواضح كيف تمكنت المرأة من إدخال سلاح إلى غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأشار التقرير إلى أنها خضعت لفحص روتيني بحثًا عن الأجسام المعدنية، وقالت إنها لم تكن تحمل أي شيء قبل الدخول.وتستخدم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المجالات المغناطيسية الناتجة عن مغناطيسات قوية للغاية لإنشاء صور لداخل جسم الإنسان. إن مغناطيساتها قوية جدًا بحيث يُطلب من المرضى إزالة كل المعادن من أجسادهم، وتتم مراقبة كل عنصر يدخل إلى غرف الآلة بعناية لمنع الأشياء العادية من أن تصبح مقذوفات خطيرة.وعلى الرغم من الاحتياطات، فإن الحوادث التي تسببها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لم يسمع بها من قبل.