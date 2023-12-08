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فاز بجائزة "أقبح شخص في زيمبابوي" 4 مرات... نهايته كانت صعبة وتوفي في المرحاض؟! (صور)

فاز بجائزة "أقبح شخص في زيمبابوي" 4 مرات... نهايته كانت صعبة وتوفي في المرحاض؟! (صور)







وكان ميزون سيري يبلغ من العمر 51 عامًا فقط في اليوم المشؤوم الذي ذهب فيه إلى الحمام لقضاء حاجته، لكنه مات داخل الحمام. وهذه الأخبار هي بمثابة صدمة للجماهير في كل أنحاء العالم، الذين أصبحوا يعرفون ويحبون سيري بعد فوزه بمسابقة السيد القبيح في عام 2015.



وبعد حصوله على اللقب - والجائزة التي تأتي معه بقيمة 500 جنيه استرليني - احتفل سيري في حفل حضره أكثر من 200 ضيف، حيث قال لهم: "أريد أن أشكر الله على فوزي بهذا اللقب، آخر مرة حصلت فيها على المركز الرابع... أريد فقط أن أشكر الحكام على اعترافهم بي كفائز."



وعلى الرغم من ذلك، فإن فوز سيري لم يكن خاليًا من الجدل. واعتقد المنافسون أنه كان وسيمًا للغاية بحيث لا يمكنه الفوز بالجائزة المرغوبة، واشتبهوا في أنه حصل على الجائزة فقط لأن أسنانه الأمامية كانت مفقودة، وفق ما نقل موقع



ولكن على الرغم من الشدائد، استمر الرجل ذو المظهر البسيط في الفوز ثلاث مرات أخرى، وحصل على جائزة نقدية في كل مرة.



وتعتبر قيمة المبلغ كبيرة في زيمبابوي أكثر مما هي عليه في المملكة المتحدة، ومن المؤسف أن سيري واجه مشكلة مع تعاطي المخدرات بعد الانتصارات الأربعة. وقال صديقه داني إنه يعتقد أن وفاة سيري كانت على الأرجح مرتبطة بالكحول والمخدرات التي تناولها بعد الانتصارات، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.



وأضاف داني أنه عندما نفدت أموال سيري، كان يزور جنازات الآخرين - وحتى يخيم لأيام عدة متتالية - حتى يتمكن من الاستفادة من الخمر المجاني الذي يتم تقديمه في الجنازات. وقال داني: "كان يتنقل بحثاً عن منازل يتجمع فيها الناس لحضور الجنازات".

توفي رجل ربح لقب أقبح شخص في زيمبابوي لأكثر من مرة داخل المرحاض.وكان ميزون سيري يبلغ من العمر 51 عامًا فقط في اليوم المشؤوم الذي ذهب فيه إلى الحمام لقضاء حاجته، لكنه مات داخل الحمام. وهذه الأخبار هي بمثابة صدمة للجماهير في كل أنحاء العالم، الذين أصبحوا يعرفون ويحبون سيري بعد فوزه بمسابقة السيد القبيح في عام 2015.وبعد حصوله على اللقب - والجائزة التي تأتي معه بقيمة 500 جنيه استرليني - احتفل سيري في حفل حضره أكثر من 200 ضيف، حيث قال لهم: "أريد أن أشكر الله على فوزي بهذا اللقب، آخر مرة حصلت فيها على المركز الرابع... أريد فقط أن أشكر الحكام على اعترافهم بي كفائز."وعلى الرغم من ذلك، فإن فوز سيري لم يكن خاليًا من الجدل. واعتقد المنافسون أنه كان وسيمًا للغاية بحيث لا يمكنه الفوز بالجائزة المرغوبة، واشتبهوا في أنه حصل على الجائزة فقط لأن أسنانه الأمامية كانت مفقودة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار ولكن على الرغم من الشدائد، استمر الرجل ذو المظهر البسيط في الفوز ثلاث مرات أخرى، وحصل على جائزة نقدية في كل مرة.وتعتبر قيمة المبلغ كبيرة في زيمبابوي أكثر مما هي عليه في المملكة المتحدة، ومن المؤسف أن سيري واجه مشكلة مع تعاطي المخدرات بعد الانتصارات الأربعة. وقال صديقه داني إنه يعتقد أن وفاة سيري كانت على الأرجح مرتبطة بالكحول والمخدرات التي تناولها بعد الانتصارات، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.وأضاف داني أنه عندما نفدت أموال سيري، كان يزور جنازات الآخرين - وحتى يخيم لأيام عدة متتالية - حتى يتمكن من الاستفادة من الخمر المجاني الذي يتم تقديمه في الجنازات. وقال داني: "كان يتنقل بحثاً عن منازل يتجمع فيها الناس لحضور الجنازات".