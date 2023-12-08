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توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!

توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!







وفي يوم الزفاف، كان الزوجان أريك هاتشينسون، 36 عامًا، وسامانثا، 34 عامًا محاطان بأحبائهما أثناء احتفالهما باللحظة التاريخية على شاطئ فولي في أميركا.



وتعرض الزوجان بعد الزفاف للإصطدام من قبل سائقة مخمورة تدعى جيمي كوموروسكي كانت تقود بسرعة جنونية عندما اصطدمت سيارتها بسيارة الزوجين.



وبحسب موقع



وعلى الرغم من أنه لا يتذكر الحادث، قال باكياً: "أتذكر قولها إنها تريد ألا تنتهي ليلة الزفاف أبداً".



ولكن في الأسابيع والأشهر التي مرت منذ المأساة في شهر نيسان، تزايد التوتر بين الأرمل وأسرة زوجته. اذ بعد وفاة سامانثا المفاجئة، تولى أريك السيطرة على ممتلكاتها، الأمر الذي أثار قلق حماته، ليزا ميلر.



وقد رفعت الأم منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضده، مشيرة إلى تضارب المصالح المزعوم وقضايا الاحتيال المحتمل، ومنعها من الحصول على الميراث.



وعلى الرغم من حزنهم، إلا أن القضية القانونية مستمرة. بعد أن فقد زوجته بشكل مأساوي في يوم زفافهما، يخوض العريس الآن معركة قانونية مريرة على ممتلكاتها.وفي يوم الزفاف، كان الزوجان أريك هاتشينسون، 36 عامًا، وسامانثا، 34 عامًا محاطان بأحبائهما أثناء احتفالهما باللحظة التاريخية على شاطئ فولي في أميركا.وتعرض الزوجان بعد الزفاف للإصطدام من قبل سائقة مخمورة تدعى جيمي كوموروسكي كانت تقود بسرعة جنونية عندما اصطدمت سيارتها بسيارة الزوجين.وبحسب موقع "ذا صن" ، توفيت سامانثا في مكان الحادث، وأصيب أريك أيضًا بجروح خطيرة، وخضع للعلاج في المستشفى بسبب كسور متعددة في العظام.وعلى الرغم من أنه لا يتذكر الحادث، قال باكياً: "أتذكر قولها إنها تريد ألا تنتهي ليلة الزفاف أبداً".ولكن في الأسابيع والأشهر التي مرت منذ المأساة في شهر نيسان، تزايد التوتر بين الأرمل وأسرة زوجته. اذ بعد وفاة سامانثا المفاجئة، تولى أريك السيطرة على ممتلكاتها، الأمر الذي أثار قلق حماته، ليزا ميلر.وقد رفعت الأم منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضده، مشيرة إلى تضارب المصالح المزعوم وقضايا الاحتيال المحتمل، ومنعها من الحصول على الميراث.وعلى الرغم من حزنهم، إلا أن القضية القانونية مستمرة.