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عائلة واحدة تتبرع بأربع كلى لإنقاذ حياته... تحدوا كل الصعاب وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-12-08 | 11:56
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عائلة واحدة تتبرع بأربع كلى لإنقاذ حياته... تحدوا كل الصعاب وهذه القصة الكاملة!
عائلة واحدة تتبرع بأربع كلى لإنقاذ حياته... تحدوا كل الصعاب وهذه القصة الكاملة!
احتفل الأميركي مارك فينريش، البالغ من العمر 34 عامًا، بهدية الحياة كما سماها، والتي لم يتلقاها مرة واحدة، بل أربع مرات خلال صراعه الدائم مع مرض الكلى، حيث خضع إلى أربع عمليات زرع كلى من أربعة أفراد مختلفين من عائلته.
ووفق ما نقلت
قناة فوكس
، تلقى فينريش أول كلية زرعت له من والدته عندما كان طفلًا صغيرًا، وكان عمره 21 شهرًا، وفي عمر الـ 12 أو 13 عامًا تقريبًا، توقفت كليته عن العمل واحتاج إلى عملية زرع ثانية، وجاءت الكلية الثانية من والده.
وأصبحت الأمور هادئة قليلًا حتى عام 2015، عندما كان فينريش يبلغ من العمر 26 عامًا، وكان بحاجة إلى كلية أخرى، حيث تلقاها من عمه، على أمل أنها كانت آخر ما يحتاجه، لكن الأمر لم يجر بهذه الطريقة.
وفي كانون الأول من عام 2022، بدأت الكلية الثالثة المزروعة لفينريش بالتوقف عن العمل، حيث عاود غسيل الكلى في كانون الثاني وعندما احتاج فينريش إلى كلية أخرى، تقدم شقيقه ستيفن بالتبرع.
وبعد بضعة أسابيع، تلقى فينريش كليته الرابعة في نيسان 2023.
وتوصل الأطباء لخلاصة، أن فينريش يعاني من اضطراب وراثي يسمى AHUS (، وهو متلازمة انحلال الدم اليوريمي غير النمطية، والتي تتسبب في تكوين جلطات صغيرة في الأوعية الدموية، ما يمنع تدفق الدم إلى الكليتين، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى.
وقال الدكتور "جون بينون" من مركز ميموريال هيرمان لزراعة الأعضاء في مركز تكساس الطبي في هيوستن، إن رحلة فيزينش لزراعة الكلى تحدت كل الصعاب.
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