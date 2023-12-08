أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!

منوعات
2023-12-08 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لم أخلق لأعاني&quot;... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!

"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!

تقول مؤثرة تبلغ من العمر 23 عامًا من لندن إنها لن "تضحي" بجسدها من أجل طفل ما لم تحصل على 315 ألف دولار سنويًا مقابل العلاج النفسي والجسدي، ومدرب شخصي، واحتياجات الطفل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست

وقالت جيني دارلينغ لـ SWNS: "إن خلق حياة إنسانية يتطلب الكثير من التضحيات... لن أضحي بجسدي لأجل ذلك مجانًا. أنا لم أخلق لأعاني."

ولم ترغب منشئة المحتوى مطلقًا في إنجاب الأطفال - وتدعي أنها ذهبت إلى حد مطالبة الأطباء باستئصال رحمها - ولكنها قد تفكر في أن تصبح أمًا إذا تمكن الرجل المناسب من تلبية شروطها.

وتقول دارلينغ إنها ستحتاج إلى الزواج قبل أن تصبح حاملاً، وأن يكون لديها اتفاق ما قبل الزواج مع شرط الخيانة الزوجية، وأن تقضي شهر استراحة بعد ولادتها في الخارج.

"الأطفال مكلفون"، وأوضحت: "لا أريد أن أحضر طفلاً إلى هذا العالم ليعاني... سأنجب أطفالاً بشروط، فتجربة الأمومة يجب أن تكزن جيدة بالنسبة لي."

وإلى جانب البدل السنوي البالغ 315 ألف دولار، فإن "الأشياء غير القابلة للتفاوض" التي تطالب بالحصول عليها دارلينغ تشمل أيضًا مدربة في الولاجة والتربية ومدبرة منزل للأشهر الستة الأولى بعد ولادة طفلها.

وسيتم استبدال مدبرة المنزل يشخص ينظف أسبوعيا بعد ذلك.

وقالت: "لا أعرف كيف تقوم النساء بالطهي والتنظيف والعمل كأم. أنا أثني على ذلك، لكن لن أكون أنا من بين هؤلاءط.

كما أنها تطلب أيضًا هدية فاخرة - مثل سيارة أو شقة - وتغيير شكلها بعد الولادة، بما في ذلك شد البطن وتجميل الثدي.

وليس لديها أي خطط للعمل بدوام كامل، على الأقل خلال السنوات القليلة الأولى من الأمومة.

ولا ترى دارلينغ أطفالًا في مستقبلها، لكنها قالت إنها ستفكر في الأمر إذا تم استيفاء هذه الشروط.

وقالت: "لا أعتقد أن هناك الكثير لأطلبه".

آخر الأخبار

منوعات

لأعاني"...

إنجاب

شريكها

المبلغ

الخيالي

وبهذه

الشروط!

LBCI التالي
دُفن حيا في حفرة لشوي خنزير... ابن الـ23 سنة توفي بطريقة مأساوية وهذه تفاصيل ما حصل!
الـLBCI تطلق حملتها للميلاد هذا العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:46

"الرجل المحظوظ"... فاز بهذه اللعبة أكثر من مرة والمبلغ الذي ربحه هائل!

LBCI
منوعات
2023-11-27

"زوجي خانني مع امرأة شابة ثم أخبرني أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة"... قصة غريبة وتفاصيلها صادمة!

LBCI
منوعات
2023-11-24

لهذا السبب... عدّاءة شابة تُنهي حياتها: "مجرد العيش حياة طبيعية أمر صعب"

LBCI
منوعات
2023-11-20

بعد حصولها على الـ"فيلر" لشفاهها... ما حدث مع الأم الشابة مأساوي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:28

التف حول إصبعها خصلة من شعر والدتها... معاناة عاشتها رضيعة وهذه النتيجة (صورة)

LBCI
منوعات
14:30

أرسلت له حبيبته رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات باللون الأحمر!

LBCI
منوعات
14:04

كادت أن تموت أمام أطفالها... بسبب حقنة لإنقاص الوزن!

LBCI
منوعات
13:32

تزوجا بأغرب طريقة ممكنة... هذا ما حصل داخل مغسل السيارات! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:46

المتحدث العسكري الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال عملية لتحرير محتجزين في قطاع غزة

LBCI
أمن وقضاء
11:05

الجيش اللبناني: تعرض مركزنا الاستشفائي في عين إبل لقصف

LBCI
صحة وتغذية
04:28

سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!

LBCI
منوعات
2023-11-21

حاول لمس تلميذه وتشجيعه على مشاهدة مواد إباحية... إدانة استاذ بتهمة سوء السلوك المهني!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي

LBCI
أخبار دولية
14:12

ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟

LBCI
أخبار دولية
14:05

التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:50

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023

LBCI
أخبار دولية
13:44

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"مش بس عالميلاد".. عمل فني لا يخلو من الكوميديا

LBCI
أخبار دولية
13:37

معرض جدة للكتاب انطلق : "مرافئ ثقافية" من السعودية الى العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:32

في cop28: طفل إماراتي يواجه التغير المناخي على طريقته .. فمن هو Mr Cop؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:44

دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)

LBCI
فنّ
04:55

أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!

LBCI
حال الطقس
23:53

منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:49

قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟

LBCI
فنّ
04:22

ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:48

صورة بسيطة لوجبة العشاء تسببت بفاتورة "باهظة الثمن"... ما حصل مع هذه الزبونة لا يُصدّق!

LBCI
فنّ
05:01

الموت يُفجع الممثل المصري أحمد حلمي... ورسالة تفطر القلوب قبل الوداع الأخير

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More