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"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!

"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!







وقالت جيني دارلينغ لـ SWNS: "إن خلق حياة إنسانية يتطلب الكثير من التضحيات... لن أضحي بجسدي لأجل ذلك مجانًا. أنا لم أخلق لأعاني."



ولم ترغب منشئة المحتوى مطلقًا في إنجاب الأطفال - وتدعي أنها ذهبت إلى حد مطالبة الأطباء باستئصال رحمها - ولكنها قد تفكر في أن تصبح أمًا إذا تمكن الرجل المناسب من تلبية شروطها.



وتقول دارلينغ إنها ستحتاج إلى الزواج قبل أن تصبح حاملاً، وأن يكون لديها اتفاق ما قبل الزواج مع شرط الخيانة الزوجية، وأن تقضي شهر استراحة بعد ولادتها في الخارج.



"الأطفال مكلفون"، وأوضحت: "لا أريد أن أحضر طفلاً إلى هذا العالم ليعاني... سأنجب أطفالاً بشروط، فتجربة الأمومة يجب أن تكزن جيدة بالنسبة لي."



وإلى جانب البدل السنوي البالغ 315 ألف دولار، فإن "الأشياء غير القابلة للتفاوض" التي تطالب بالحصول عليها دارلينغ تشمل أيضًا مدربة في الولاجة والتربية ومدبرة منزل للأشهر الستة الأولى بعد ولادة طفلها.



وسيتم استبدال مدبرة المنزل يشخص ينظف أسبوعيا بعد ذلك.



وقالت: "لا أعرف كيف تقوم النساء بالطهي والتنظيف والعمل كأم. أنا أثني على ذلك، لكن لن أكون أنا من بين هؤلاءط.



كما أنها تطلب أيضًا هدية فاخرة - مثل سيارة أو شقة - وتغيير شكلها بعد الولادة، بما في ذلك شد البطن وتجميل الثدي.



وليس لديها أي خطط للعمل بدوام كامل، على الأقل خلال السنوات القليلة الأولى من الأمومة.



ولا ترى دارلينغ أطفالًا في مستقبلها، لكنها قالت إنها ستفكر في الأمر إذا تم استيفاء هذه الشروط.



وقالت: "لا أعتقد أن هناك الكثير لأطلبه".



تقول مؤثرة تبلغ من العمر 23 عامًا من لندن إنها لن "تضحي" بجسدها من أجل طفل ما لم تحصل على 315 ألف دولار سنويًا مقابل العلاج النفسي والجسدي، ومدرب شخصي، واحتياجات الطفل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت جيني دارلينغ لـ SWNS: "إن خلق حياة إنسانية يتطلب الكثير من التضحيات... لن أضحي بجسدي لأجل ذلك مجانًا. أنا لم أخلق لأعاني."ولم ترغب منشئة المحتوى مطلقًا في إنجاب الأطفال - وتدعي أنها ذهبت إلى حد مطالبة الأطباء باستئصال رحمها - ولكنها قد تفكر في أن تصبح أمًا إذا تمكن الرجل المناسب من تلبية شروطها.وتقول دارلينغ إنها ستحتاج إلى الزواج قبل أن تصبح حاملاً، وأن يكون لديها اتفاق ما قبل الزواج مع شرط الخيانة الزوجية، وأن تقضي شهر استراحة بعد ولادتها في الخارج."الأطفال مكلفون"، وأوضحت: "لا أريد أن أحضر طفلاً إلى هذا العالم ليعاني... سأنجب أطفالاً بشروط، فتجربة الأمومة يجب أن تكزن جيدة بالنسبة لي."وإلى جانب البدل السنوي البالغ 315 ألف دولار، فإن "الأشياء غير القابلة للتفاوض" التي تطالب بالحصول عليها دارلينغ تشمل أيضًا مدربة في الولاجة والتربية ومدبرة منزل للأشهر الستة الأولى بعد ولادة طفلها.وسيتم استبدال مدبرة المنزل يشخص ينظف أسبوعيا بعد ذلك.وقالت: "لا أعرف كيف تقوم النساء بالطهي والتنظيف والعمل كأم. أنا أثني على ذلك، لكن لن أكون أنا من بين هؤلاءط.كما أنها تطلب أيضًا هدية فاخرة - مثل سيارة أو شقة - وتغيير شكلها بعد الولادة، بما في ذلك شد البطن وتجميل الثدي.وليس لديها أي خطط للعمل بدوام كامل، على الأقل خلال السنوات القليلة الأولى من الأمومة.ولا ترى دارلينغ أطفالًا في مستقبلها، لكنها قالت إنها ستفكر في الأمر إذا تم استيفاء هذه الشروط.وقالت: "لا أعتقد أن هناك الكثير لأطلبه".