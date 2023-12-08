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تزوجا بأغرب طريقة ممكنة... هذا ما حصل داخل مغسل السيارات! (فيديو)
منوعات
2023-12-08 | 13:32
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تزوجا بأغرب طريقة ممكنة... هذا ما حصل داخل مغسل السيارات! (فيديو)
تزوجا بأغرب طريقة ممكنة... هذا ما حصل داخل مغسل السيارات! (فيديو)
استمتع بروس ملفين وصديقته إنغريد هولمز منذ خمس سنوات، بالشهرة المفاجئة في مسقط رأسهما في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، بعد الكشف عن مقطع فيديو ساحر لحفل زفافهما البسيط في 3 كانون الأول - والذي أقيم داخل مغسلة سيارات - في وقت سابق من هذا الأسبوع. .
وفي مقطع مدته دقيقتين تم بثه على News4Jax، شوهد الزوجان السعيدان جالسين في المقعد الأمامي لسيارتهما، بينما تجلس مسؤولة الزواج خلفهما، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتم إجراء مراسم الزفاف بمجرد أن بدأت السيارة في التحرك عبر مغسلة السيارات.
وقالت المسؤولة: "نحن مجتمعون هنا اليوم للانضمام إلى هذا الرجل وهذه المرأة في الزواج المقدس".
واختار طيور الحب في فلوريدا، اللذان التقيا في حدث مواعدة سريعة في جاكسونفيل، عدم ارتداء ملابس الزفاف الرسمية التقليدية وارتديا ملابس غير رسمية.
وكان ملفين، 64 عامًا، مهندس العمليات في News4Jax، يرتدي قميصًا رياضيًا أزرق مع قبعة أتلانتا بريفز، بينما ارتدت هولمز، 61 عامًا، قميصًا أزرق طبعت عليه زهور مع سحب شعرها إلى الخلف.
وأثناء تبادل الوعود، احتفظ الزوجان بنظاراتهما الشمسية السوداء، وكان الحماس يادسا عليهما.
أراد ملفين وعروسه الخجولة التفكير بأسلوب جديد – والاحتفاظ بذكرى مميزة ليومهما الخاص.
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