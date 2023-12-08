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كادت أن تموت أمام أطفالها... بسبب حقنة لإنقاص الوزن!
منوعات
2023-12-08 | 14:04
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كادت أن تموت أمام أطفالها... بسبب حقنة لإنقاص الوزن!
كادت سيدة بريطانية أن تموت بعد أن حقنت نفسها بعقار اشترته عبر الإنترنت لمساعدتها على إنقاص الوزن، أمام أطفالها عندما انخفض مستوى السكر في الدم لديها حيث تبين أن السائل كان عبارة عن "أنسولين".
وفي التفاصيل، طلبت ميشيل سورد، 45 عاماً، "إبرة التنحيف" بعد النقر على إعلان من شخص وصف نفسه بأنه "خبير تجميل عبر الإنترنت".
ودفعت ثمنها 150 جنيهًا إسترلينيًا ثمّ تم تسليم المادة إلى منزلها في أوكسفوردشاير الذي تعيش فيه مع طفليها، كادي، 13 عامًا، وكوين، 18 عامًا.
على الرغم من أن ميشيل كانت ترغب فقط في إنقاص بعض الوزن في ذلك الوقت، إلا أن القرار كاد أن ينهي حياتها عندما سقطت على الأرض وأصيبت بنوبة صرع بعد 15 دقيقة فقط من تناول الدواء.
وقال المسعفون الذين أنقذوا حياتها إن تعافيها كان مذهلاً، ونسبوا الفضل إلى ابنتها المراهقة في دق ناقوس الخطر.
وأخبرت ميشيل موقع "
ديلي ميل
" عن موقفها عندما سألها الأطباء عما إذا كانت تعاني من اضطراب في الأكل أو كانت تحاول الانتحار، في حين أنها في الواقع كانت تريد فقط إنقاص وزنها.
وأوضحت: "كان ينبغي علي أن أعرف بشكل أفضل... لطالما علّمت أطفالي أن يفعلوا ما هو أفضل، ولم أتبع نفس القواعد بنفسي. كان علي أن أعتذر لكليهما لتعريضهما لما فعلته".
وتذكرت ميشيل كيف تناولت حوالي 18 وحدة من الأنسولين بعد ظهر يوم 20 أيلول، بينما يتناول مرضى السكري، الذين يحتاجون إلى الدواء للتحكم في نسبة السكر في الدم، ما بين وحدتين إلى أربع وحدات فقط.
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